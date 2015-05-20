«Хватит воровать!» – Анастасия Приходько обвинила Полину Гагарину в плагиате
Новости России. 28-летняя певица Анастасия Приходько обвинила Полину Гагарину в плагиате образа для выступления на конкурсе «Евровидение». По мнению девушки, платье исполнительницы скопировано у американской поп-звезды Дженнифер Лопес. С соответствующим заявлением Анастасия выступила в социальных сетях.
Анастасия Приходько. Запись в Instagram
Анастасия Приходько. Запись в Instagram
Анастасия Приходько стала известной благодаря участию и победе в российском телевизионном проекте «Фабрика звезд 7» в 2007 году. В 2009-м представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с песней «Мамо» и заняла 11-е место в финале.
Анастасия Приходько на «Евровидении-2009»
Напомним, по итогам первого полуфинала «Евровидения-2015» Полина Гагарина с композицией A Million Voices прошла
в финал международного конкурса, который пройдет 23 мая в Вене.
Образ Гагариной подвергся критике сразу после того, как на первой репетиции артистка появилась в концертном наряде. Певице указали на то, что платье «подсмотрено» у Дженнифер Лопес. Дело в том, что зрители шоу American Idol недавно видели похожий номер.
Выступление Дженнифер Лопес на шоу American Idol
В конце марта Дженнифер Лопес выступила на музыкальном телешоу в роскошном белоснежном платье, шлейф которого составил почти 6 метров. В то время как Джей Ло исполняла композицию Feel The Light, на ее наряде появлялись кадры из анимационного фильма «Дом».
Полина Гагарина. Выступление в первом полуфинале «Евровидения»
В многочисленных интервью Полина Гагарина не раз уже успела отметить: проекция на платье использовалось и до госпожи Лопес и потому она здесь не новатор.
Полина Гагарина за несколько дней до полуфинала «Евровидения», запись в Instagram
За право создания наряда для выступления российской певицы бились сразу несколько именитых дизайнеров, но выбор пал на российского модельера Александра Терехова.