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Рэпер Homie о поклонницах: «Пришла бабушка, у неё в руках были мои фото. И в этот момент я начинал себя чувствовать Стасом Михайловым»

25 июня 2019 10:23
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II Европейские игры – это не только возможность посмотреть соревнования атлетов по разным видам спорта, но и ярко провести время в фан-зонах. Самой стильной и звучной фестивальной зоной стала площадка в парке Дримлэнд. Вот уже несколько дней именно там собирают поклонников современного саунда такие команды-исполнители, как ЛСП, Slim, Лигалайз, Без билета, Homie, Дай дорогу, Братья Гримм, Стокс, Akute и многие другие.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – певец, рэп-исполнитель – Homie.

Рэпер Homie о поклонницах: «Пришла бабушка, у неё в руках были мои фото. И в этот момент я начинал себя чувствовать Стасом Михайловым»-1

Что означает псевдоним рэпера? И что певец рассказал о своих поклонницах? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Белорусские исполнители # Музыка # Фотофакт

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