Рэпер Homie о поклонницах: «Пришла бабушка, у неё в руках были мои фото. И в этот момент я начинал себя чувствовать Стасом Михайловым»

II Европейские игры – это не только возможность посмотреть соревнования атлетов по разным видам спорта, но и ярко провести время в фан-зонах. Самой стильной и звучной фестивальной зоной стала площадка в парке Дримлэнд. Вот уже несколько дней именно там собирают поклонников современного саунда такие команды-исполнители, как ЛСП, Slim, Лигалайз, Без билета, Homie, Дай дорогу, Братья Гримм, Стокс, Akute и многие другие.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – певец, рэп-исполнитель – Homie.