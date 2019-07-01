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Litesound о II Европейских играх: «Ощущение, что мы попали в какой-то Голливуд»

01 июля 2019 09:33
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Композиция «Champion» группы «Litesound» стала официальной песней II Европейских игр, войдя в тройку лучших по итогам конкурса. А на днях ребята презентовали клип на эту композицию.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – солист группы «Litesound» – Дмитрий Карякин и солист группы «Litesound» – Владимир Карякин.

Насколько силу духа, стремление к победе легко или сложно отразить концептуально?

Дмитрий Карякин, солист группы «Litesound»:
На самом деле, у нас очень долгая история, связанная со спортом. У группы «Litesound» уже есть гимн чемпионата мира по хоккею 2014 года. И для нас это большая честь, что мы смогли сделать песню, которая очень часто используется не только в хоккее, но мы видим много роликов на YouTube, где и футбол задействован. Фанаты футбола используют эту песню не только из Беларуси, но и из России, из-за рубежа. На фоне этой песни у них там голы забиваются. Всё это очень круто, когда мы, действительно, можем вдохновить болельщиков и спортсменов своей музыкой. Мне кажется, что это сверхзадача музыканта: создать какой-то саундтрек для жизни, мотивационный, это может быть то, что мотивирует людей мечтать, любить или побеждать.

Litesound о II Европейских играх: «Ощущение, что мы попали в какой-то Голливуд»-1

Ваши хиты, в основном, на английском языке, нет ли у вас идеи записать трек на белорусском?

Дмитрий Карякин:
Мы очень давно хотели, ещё с 2012 года, когда мы были на «Евровидении». Мы хотели записать на белорусском языке песню «We are the heroes». И, наконец, у нас есть текст, который написал талантливый автор Найдёнов Никита, и мы с ним запишем эту песню уже очень скоро, у нас есть live-версия. Это очень круто звучит!

Litesound о II Европейских играх: «Ощущение, что мы попали в какой-то Голливуд»-4

Как удаётся писать такие хиты, которые заставляют подниматься?

Владимир Карякин, солист группы «Litesound»:
Мне кажется, что мы прочувствовали вот эту атмосферу борьбы, стремления к победе, потому что вот даже наша песня «We are the heroes», которая, в первую очередь, с нами ассоциируется, она также использовалась во многих спортивных роликах, хотя песня не была посвящена спорту, даже в шоу про похудение использовалась. У нас показывают девочку, которая похудела на 100 кг, это украинское шоу, играет песня «We are the heroes» и она такая выходит, победительница. Особенно начинаешь гордиться тем, что ты делаешь, когда пишет человек, который признаётся: «Я счастлив, что нашёл вас, вашу музыку, ваши песни, меня они мотивируют жить, и я думал о самоубийстве, и я теперь могу жить, вы мне дали новые силы». На самом деле, это сверхзадача музыканта, что ты можешь кого-то мотивировать.

Litesound о II Европейских играх: «Ощущение, что мы попали в какой-то Голливуд»-7

Что для вас были эти Игры?

Дмитрий Карякин:
Это что-то очень важное, замечательное событие для нашей страны, потому что было ощущение вот эту неделю, что мы попали в какой-то Голливуд. И я очень надеюсь, что этот темп, как минимум послевкусия, останется надолго, что будет большое количество мероприятий, работы и какого-то движа.

Litesound о II Европейских играх: «Ощущение, что мы попали в какой-то Голливуд»-10

Вы выступали в фан-зоне?

Владимир Карякин:
Да.

Как реагировали иностранные гости?

Владимир Карякин:
Мы выступали и на открытии Олимпийской деревни, выступали для делегации и всяких разных спортсменов, для наших гостей столицы. Выступали для болельщиков, для минчан и реакция была очень хорошая, бурная, яркая и активная.

# Европейские игры # Музыка # Дмитрий Карякин # Владимир Карякин # Фотофакт

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