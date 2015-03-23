Юзари и Маймуна: Наша песня была сложная – пришлось ее адаптировать под «Евровидение»

На вопросы ведущей программы «Большой завтрак» отвечают Юзари и Маймуна.

Юзари и Маймуна – дуэт, который будет представлять Беларусь на конкурсе «Евровидение-2015» в Вене.

Юзари – псевдоним исполнителя Юрия Навроцкого. Родился в Минске в семье музыкантов. В 2011 году стал лауреатом конкурса «Новая волна в Юрмале».

Это уже не первый для вас конкурс, но наверняка особенный. Как настроение, что сейчас происходит в «предевровиднической» жизни?

Юзари:

Подготовка, конечно. Готовимся, координируем нашу личную жизнь.

Юзари так устало говорит.

Юзари:

Усталый. Конечно, интересно, сейчас бурная жизнь.

Какие новые вехи? Что уже подготовили: клип, костюмы? Что готово?

Маймуна:

Настроение у нас отличное. Подготовили и костюмы. Мой еще не до конца, но уже подходит к своему завершающему этапу. И мы сняли прекрасный клип, очень красивый, на мой взгляд. Его премьера уже состоялась.

Чья идея клипа, о чем он вообще?

Юзари:

Идея клипа ребят, которые уже давно занимаются клипосозданием. Очень творческие ребята, энтузиасты, молодые, с новыми взглядами, веяными. И наши взгляды сошлись.

Маймуна:

У нас было много сценариев. Мы выбрали из этого.

Кстати, да, ребята, вас вообще слушают, то, что вы хотите? Или вы все-таки больше сами прислушиваетесь?

Маймуна:

Прежде всего, конечно, слушают нас, что бы мы хотели.

Юзари:

Просто спрашивают исток. Ядро все равно от нас исходит.

Маймуна:

Потому что мы должны себя естественно чувствовать, гармонично.

Не было у вас каких-то спорных моментов с костюмами, с аксессуарами?

Юзари:

Спорные моменты всегда есть во всем. Но здесь исходит от того, что все-таки нам выступать. Все-таки мы будем стоять на сцене, все-таки мы несем это. Поэтому это должно быть не навязано жить, а жить изначально. Из этого все исходит.

А в чем фишка вашего выступления будет? Уже давно понятно, что «Евровидение» часто становится парадом фриков. Вы что-то будете такое придумывать в своих образах или все-таки будете абсолютно естественны?

Юзари:

Собственно, уже есть эльфийский образ.

Эльфийский у Юзари уже не первый раз, на самом деле.

Маймуна:

немножечко другой сейчас эльфийский образ.

А вы уже знакомы с другими конкурсантами, с вашими соперниками? Знаете песни, изучаете?

Юзари:

На 100-метровке стоят соперники.

Маймуна:

Нельзя сказать, что мы специально за этим смотрим, изучаем. Потому что у нас нет на это времени.

Вы знаете, одни художники любят приходить и смотреть на чужие картины, а другие принципиально не смотрят, чтобы не попасть под влияние.

Маймуна:

Мы, конечно, потом посмотрим, нам интересно в любом случае будет, ближе к делу. Просто сейчас времени не очень много, и нам об этом рассказывают наши пиар-менеджеры, наш директор.

Юзари:

Такая информация до нас доходит от нашей команды. И поэтому мы занимаемся сейчас только самими собой, подготовкой, чтобы все было.

Что значит самими собой? Фитнес-зал, вокал?

Маймуна:

Фитнес-зал, вокал, занятия на инструменте. Причем на инструменте Юзари.

Юзари:

То есть подготавливаем себя с разных сторон, потому что хотим продемонстрировать уровень не только на сцене, но и за сценой.

Все белорусские артисты, наверное, когда смотрели выступления участников «Евровидения», думали: «Вот, я бы на его месте сделал то-то и то-то». Вы сейчас на их месте. Что бы, может, где-то изменили, а, может, наоборот?

Юзари:

Я, честно говоря, когда какой-то результат выдает белорусская сторона, то никогда не сужу это, мол, почему так сделали, а почему не так. Если ты сам побываешь на этом месте, то что ты сделаешь? Разные бывают ситуации, разные условия, поэтому к этим условиям надо уметь приноровиться, быть более гибким, а не целенаправленно таким бараном, который просто вот так и никак иначе. Уже, как показывает историческая практика, так наломаешь дров.

Вы считаете, что ваш номер уже полностью сформирован или что-то будет еще? Вообще, из чего будет состоять шоу, сама постановка?

Юзари:

В общем мы представляем, как оно будет выглядеть.

Нам расскажите. Очень хочется знать заранее.

Маймуна:

Во-первых, у нас уже композиция немного необычная. На моей памяти не было такого, чтобы это был равноправный дуэт вокалиста и инструменталиста. Это за собой несет какую-то сложность. Мы даже столкнулись с проблемой, немного переделали аранжировку, потому что песня была, на самом деле, сложная. Возможно, даже для этого конкурса. Нам нравилась в том виде, в котором она была, но нам пришлось ее немножко адаптировать под этот конкурс.

Упростить даже.

Маймуна:

Можно и так сказать. В какой-то степени.

Юзари:

Просто добавить нотку другого жанра. Вот и все.

Маймуна:

Но смысл тот же остался.

Юзари:

То есть характер тот же, настроение то же.

Маймуна:

У нас такое сочетание поп-рока и классики. Симфонические какие-то есть моменты. То есть в этом уже сложность. Поэтому усложнять номер какими-то…

То есть шара не будет.

Маймуна:

Все-таки это будет лишнее. Усложнять еще какими-то акробатическими этюдами…

То есть все-таки будут две личности на сцене?

Юзари:

Дело в том, что самое важное – показать чувство вкуса, стиля, а не перебарщивать и показывать свои возможности излишние.

Маймуна:

Лучше недо-, чем пере-. Чтобы осталось послевкусие и хотелось еще.

Юзари:

Очень важно, чтобы зритель захотел еще раз увидеть и еще раз услышать.

Маймуна:

Вот в чем секрет, наверное. Но его еще никто не разгадал.