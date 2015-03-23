Юзари и Маймуна: Наша песня была сложная – пришлось ее адаптировать под «Евровидение»

На вопросы ведущей программы «Большой завтрак» отвечают Юзари и Маймуна.
Юзари и Маймуна – дуэт, который будет представлять Беларусь на конкурсе «Евровидение-2015» в Вене.
Юзари – псевдоним исполнителя Юрия Навроцкого. Родился в Минске в семье музыкантов. В 2011 году стал лауреатом конкурса «Новая волна в Юрмале».
Это уже не первый для вас конкурс, но наверняка особенный. Как настроение, что сейчас происходит в «предевровиднической» жизни?
Юзари:
Подготовка, конечно. Готовимся, координируем нашу личную жизнь.
Юзари так устало говорит.
Юзари:
Усталый. Конечно, интересно, сейчас бурная жизнь.
Какие новые вехи? Что уже подготовили: клип, костюмы? Что готово?
Маймуна:
Настроение у нас отличное. Подготовили и костюмы. Мой еще не до конца, но уже подходит к своему завершающему этапу. И мы сняли прекрасный клип, очень красивый, на мой взгляд. Его премьера уже состоялась.
Чья идея клипа, о чем он вообще?
Юзари:
Идея клипа ребят, которые уже давно занимаются клипосозданием. Очень творческие ребята, энтузиасты, молодые, с новыми взглядами, веяными. И наши взгляды сошлись.
Маймуна:
У нас было много сценариев. Мы выбрали из этого.
Кстати, да, ребята, вас вообще слушают, то, что вы хотите? Или вы все-таки больше сами прислушиваетесь?
Маймуна:
Прежде всего, конечно, слушают нас, что бы мы хотели.
Юзари:
Просто спрашивают исток. Ядро все равно от нас исходит.
Маймуна:
Потому что мы должны себя естественно чувствовать, гармонично.
Не было у вас каких-то спорных моментов с костюмами, с аксессуарами?
Юзари:
Спорные моменты всегда есть во всем. Но здесь исходит от того, что все-таки нам выступать. Все-таки мы будем стоять на сцене, все-таки мы несем это. Поэтому это должно быть не навязано жить, а жить изначально. Из этого все исходит.
А в чем фишка вашего выступления будет? Уже давно понятно, что «Евровидение» часто становится парадом фриков. Вы что-то будете такое придумывать в своих образах или все-таки будете абсолютно естественны?
Юзари:
Собственно, уже есть эльфийский образ.
Эльфийский у Юзари уже не первый раз, на самом деле.
Маймуна:
немножечко другой сейчас эльфийский образ.
А вы уже знакомы с другими конкурсантами, с вашими соперниками? Знаете песни, изучаете?
Юзари:
На 100-метровке стоят соперники.
Маймуна:
Нельзя сказать, что мы специально за этим смотрим, изучаем. Потому что у нас нет на это времени.
Вы знаете, одни художники любят приходить и смотреть на чужие картины, а другие принципиально не смотрят, чтобы не попасть под влияние.
Маймуна:
Мы, конечно, потом посмотрим, нам интересно в любом случае будет, ближе к делу. Просто сейчас времени не очень много, и нам об этом рассказывают наши пиар-менеджеры, наш директор.
Юзари:
Такая информация до нас доходит от нашей команды. И поэтому мы занимаемся сейчас только самими собой, подготовкой, чтобы все было.
Что значит самими собой? Фитнес-зал, вокал?
Маймуна:
Фитнес-зал, вокал, занятия на инструменте. Причем на инструменте Юзари.
Юзари:
То есть подготавливаем себя с разных сторон, потому что хотим продемонстрировать уровень не только на сцене, но и за сценой.
Все белорусские артисты, наверное, когда смотрели выступления участников «Евровидения», думали: «Вот, я бы на его месте сделал то-то и то-то». Вы сейчас на их месте. Что бы, может, где-то изменили, а, может, наоборот?
Юзари:
Я, честно говоря, когда какой-то результат выдает белорусская сторона, то никогда не сужу это, мол, почему так сделали, а почему не так. Если ты сам побываешь на этом месте, то что ты сделаешь? Разные бывают ситуации, разные условия, поэтому к этим условиям надо уметь приноровиться, быть более гибким, а не целенаправленно таким бараном, который просто вот так и никак иначе. Уже, как показывает историческая практика, так наломаешь дров.
Вы считаете, что ваш номер уже полностью сформирован или что-то будет еще? Вообще, из чего будет состоять шоу, сама постановка?
Юзари:
В общем мы представляем, как оно будет выглядеть.
Нам расскажите. Очень хочется знать заранее.
Маймуна:
Во-первых, у нас уже композиция немного необычная. На моей памяти не было такого, чтобы это был равноправный дуэт вокалиста и инструменталиста. Это за собой несет какую-то сложность. Мы даже столкнулись с проблемой, немного переделали аранжировку, потому что песня была, на самом деле, сложная. Возможно, даже для этого конкурса. Нам нравилась в том виде, в котором она была, но нам пришлось ее немножко адаптировать под этот конкурс.
Упростить даже.
Маймуна:
Можно и так сказать. В какой-то степени.
Юзари:
Просто добавить нотку другого жанра. Вот и все.
Маймуна:
Но смысл тот же остался.
Юзари:
То есть характер тот же, настроение то же.
Маймуна:
У нас такое сочетание поп-рока и классики. Симфонические какие-то есть моменты. То есть в этом уже сложность. Поэтому усложнять номер какими-то…
То есть шара не будет.
Маймуна:
Все-таки это будет лишнее. Усложнять еще какими-то акробатическими этюдами…
То есть все-таки будут две личности на сцене?
Юзари:
Дело в том, что самое важное – показать чувство вкуса, стиля, а не перебарщивать и показывать свои возможности излишние.
Маймуна:
Лучше недо-, чем пере-. Чтобы осталось послевкусие и хотелось еще.
Юзари:
Очень важно, чтобы зритель захотел еще раз увидеть и еще раз услышать.
Маймуна:
Вот в чем секрет, наверное. Но его еще никто не разгадал.