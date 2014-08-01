Начинающая белорусская певица Анастасия Новикова спела дуэтом с популярным российским певцом Владом Топаловым

Гости программы «УТРО» на СТВ - российский певец Влад Топалов и начинающая белорусская певица - Анастасия Новикова, которые буквально на днях презентовали совместную песню «Хочу».

Влад Топалов, певец:

Совсем недавно прошла презентация нашего яркого и интересного творения. Прошло всё замечательно!

Как вы познакомились?

Влад Топалов, певец:

Как оказалось, у нас есть какое-то определенное количество общих знакомых! В мой прошлый приезд в Минск я давал концерт и после концерта мы познакомились с Настей, разговорились. Настя рассказала, что она мечтает с детства о сцене, получает музыкальное образование, занимается много вокалом, записывает песни, у нее уже практически альбом готов. И как-то мы этим всем прониклись, разъехались по своим городам, потом общались через друзей, и в разговоре зашла речь о возможном каком-то совместном творчестве. Я знал, что я в июле здесь буду. И я подумал: «Почему бы и нет? Надо попробовать!». Начали перекидываться песнями, идеями. Записали, всё получилось! И я подумал, раз я планировал приехать, давайте уже и презентуем песню. Ведь в любом случае: мы это сделали!

Получилось, что история «шести рукопожатий» работает!

Влад Топалов, певец:

Как ни странно да!

Кто автор текста, музыки, или вы записывали эту песню?

Влад Топалов, певец:

Автор музыки - Евгений Машков, мой саунд-музыкальный продюсер, потрясающий композитор, автор. Автор текста я и опять же Евгений Машков. Писалась песня в Москве.

Настя, как случилось так, что ты спела с Владом Топаловым?

Влад Топалов, певец:

Мне Влад симпатичен с самого детства, еще когда он пел в группе «Smash!!». Моя любимая песня была «Молитва». Я с детства мечтала о сцене, спеть со «звездой».

Влад Топалов, певец:

Я слышал, что у Насти ведутся переговоры с другими артистами, я не единственный, с кем Настя сделает музыкальную коллаборацию. Наверное, это правильно! Потому что это новые эмоции, музыкальные направления...

Настя, расскажи о своих музыкальных предпочтениях? Потому что в одном из интервью ты сказала, что «моя главная мечта - стать знаменитой певицей, актрисой и прыгнуть с парашютом».

Анастасия Новикова, певица:

Да, еще стать джазовой пианисткой. Я с пяти лет играю на фортепиано. Закончила музыкальную школу и музыкальный колледж. Сейчас поступила в Университет культуры. Большую часть своей жизни я играю на фортепиано и пою.

Влад Топалов, певец:

Одна из ключевых позиций, по которой я согласился на всю эту нашу «музыкальную авантюру», - это то, что Настя с уважением относится к музыке. Она не просто говорит: «Я хочу петь!». Она занимается музыкой, знает нотную грамоту, играет на фортепиано. Я слышал, как потрясающе она играет. И для артиста это очень важно!

Влад, как встречает тебя Минская клубная публика? Выступать пришлось ночью.

Влад Топалов, певец:

За годы работы я привык к разным графикам. И должен сказать, что белорусская публика и Минск всегда принимает тепло, душевно, радостно. Это всегда самые положительные эмоции и ощущения остаются после посещения Вашего замечательного города.

Лето, солнце, море, пляж… Хватает ли времени отдыхать, либо «работа, работа и работа»?...

Анастасия Новикова, певица:

Я планирую поехать в августе куда-нибудь отдохнуть.

Влад Топалов, певец:

А я отдыхал две недельки в июне, недельку в июле и сейчас полечу на недельку в августе вместе с мамой и сестрой. Чуть-чуть времени на отдых нужно находить. Потому что я на своем опыте уже проверил, что это утопия, когда тебе кажется «Нет, никакого отдыха! Надо работать!». Конечно, нужно иногда отдыхать, чтобы голова и мозги иногда «проветривались». И к тому же, со свежими эмоциями и свежей душой возвращаешься к любимым делам.

Песня «Хочу» - о чем она? Какие амбициозные планы вы ставите на эту песню в Беларуси.

Влад Топалов, певец:

Она немножечко амбициозная, потому что она выходит за рамки формата. Она может ротироваться на радио, но в ней есть небольшая «изюминка», какой-то музыкальный элемент нестандартного. Песня про взаимоотношения мужчины и женщины. Не обязательно любовь, это может быть просто дружба. Про эмоции, которые в любом случае возникают на каком-то определенном этапе общения.

Какие дальнейшие планы?

Анастасия Новикова, певица:

У меня есть много своих песен, я и дальше планирую их записывать. Как джазовая пианистка у меня есть свое видео, где я играю на рок-концертах.

Влад Топалов, певец:

У нее очень хорошее начало творческого пути и ее ждёт большое будущее!

Влад, что ты пожелаешь поклонникам, поклонницам и всем белорусам?

Влад Топалов, певец:

В первую очередь хочется пожелать вам добра, любви, хорошего настроения. Смирения, понимания. В общем всего того, чего вы сами себе желаете! Будьте счастливы, и всего вам самого доброго!