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На ХХII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК-2013» представитель Беларуси выступит под номером 10

12 июля 2013 14:58
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Новости Беларуси. 12 июля же стали известны результаты жеребьевки конкурса исполнителей эстрадной песни - главной музыкальной интриги фестиваля. Право первой исполнить свою композицию досталось Юлии Егоровой из Литвы. Представитель Беларуси Александр Соловьев выступит  десятым.

Александр – артист Национального академического оркестра симфонической и эстрадной музыки, студент Университета культуры и искусств.

Александр Соловьев, участник ХХII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК-2013» (Беларусь):
Огромная уже победа – участие, на самом деле. И настолько здесь добродушная атмосфера, все ребята очень дружные, мы просто сдружились со многими, и поэтому сам «Славянский базар» для меня – такая глыба, и переполняют эмоции. И я слукавлю, если я скажу, что мне не хотелось бы там победить. Каждый артист, мне кажется, в глубине души сам себе этого желает. Мы будем стараться, а уж жюри и зрители оценят.

А вечером главная фестивальная сцена объединит белорусских и российских исполнителей. Также в Витебске 12 июля стартовали  мероприятия ко Дню молодежи. В программе - фестиваль «Огонь танца», парад молодежных субкультур, вечеринка в стиле рэп, которую проведут известные мировые ди-джеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Музыка # Славянский базар в Витебске # Славянский базар в Витебске-2013 # Александр Соловьев # «ВИТЕБСК-2013»

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