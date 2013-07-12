На ХХII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК-2013» представитель Беларуси выступит под номером 10

Новости Беларуси. 12 июля же стали известны результаты жеребьевки конкурса исполнителей эстрадной песни - главной музыкальной интриги фестиваля. Право первой исполнить свою композицию досталось Юлии Егоровой из Литвы. Представитель Беларуси Александр Соловьев выступит десятым.

Александр – артист Национального академического оркестра симфонической и эстрадной музыки, студент Университета культуры и искусств.

Александр Соловьев, участник ХХII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК-2013» (Беларусь):

Огромная уже победа – участие, на самом деле. И настолько здесь добродушная атмосфера, все ребята очень дружные, мы просто сдружились со многими, и поэтому сам «Славянский базар» для меня – такая глыба, и переполняют эмоции. И я слукавлю, если я скажу, что мне не хотелось бы там победить. Каждый артист, мне кажется, в глубине души сам себе этого желает. Мы будем стараться, а уж жюри и зрители оценят.

А вечером главная фестивальная сцена объединит белорусских и российских исполнителей. Также в Витебске 12 июля стартовали мероприятия ко Дню молодежи. В программе - фестиваль «Огонь танца», парад молодежных субкультур, вечеринка в стиле рэп, которую проведут известные мировые ди-джеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.