Именная звезда Эдиты Пьехи открылась на витебской аллее звезд

Новости Беларуси. Позывные «Славянского базара» зазвучат 11 июля в Витебске. Международный фестиваль искусств распахнет двери уже в 22 раз.

11 июля чествуют несравненную Эдиту Пьеху. Ее имя появилось в 2013 году на витебской аллее звезд. Вечером артистка получит специальную награду Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию».

На открытии именной звезды Эдита Пьеха от волнения не смогла сдержать эмоций. А гости поддержали легендарную певицу долгими аплодисментами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдита Пьеха, народная артистка СССР:

Мне здесь хорошо. И всем-всем людям, которые дарят мне свое внимание, свою любовь, я только могу ответить взаимностью. Спасибо вам за многолетнее внимание, любовь и за эту звезду. Большое спасибо!