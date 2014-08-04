Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев крестили сына Платона в Риге

Новости России. Певица Жанна Фриске и телеведущий Дмитрий Шепелев крестили сына Платона в храме Пресвятой Богородицы в центре Риги.

Таинство прошло в обстановке строгой секретности.

На крещении присутствовали восемь человек, самые близкие Фриске и Шепелеву люди.

Крестной мамой Платоши стала близкая подруга Жанны, экс-солистка группы «Блестящие» – Ольга Орлова, крестным отцом – диджей Федор Фомин.

Владимир Борисович, отец Жанны Фриске, изданию Starhit:

Давно уже было пора, но возможно, что Жанне стало лучше сейчас, и они решили не терять время. Прошло все хорошо. Платон вообще не плакал, вел себя спокойно. Не плакал, даже когда его в купель окунали.

Как информируют российские СМИ, ссылаясь на родных Фриске, средств на лечение певицы вновь катастрофически не хватает.

О затруднительном финансовом положении, в котором оказались Жанна и ее семья, через общих друзей узнал Григорий Лепс и первым забил тревогу, призвав зрителей на концерте в Юрмале и своих обеспеченных друзей оказать Фриске материальную помощь.



Напомним, болезнь Фриске обнаружилась неожиданно – спустя два месяца после родов.

До этого, находясь на седьмом месяце беременности, Жанна Фриске в Майами жаловалась только на аллергию и усталость.

Жанна не делала никаких намеков на то, то ее мучают головные боли, проблемы со зрением и нарушение координации.

Зимой 2014 года телеведущий Дмитрий Шепелев, гражданский муж Жанны Фриске в интервью российскому телеканалу впервые рассказал о страшном диагнозе певицы. В тот же день центральный российский телеканал совместно с «Русфондом» объявил акцию помощи Фриске. И буквально за несколько дней на ее лечение было собрано более 67 миллионов рублей.