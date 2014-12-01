Международный музыкальный марафон «Музыка надежды» стартовал в Гомеле

Новости Беларуси. В первый день зимы в Гомеле стартовал международный музыкальный марафон. Конкурс юных исполнителей «Музыка надежды» собрал более 100 музыкантов из пяти стран. Помимо белорусов за первые премии поборются ребята из Украины, России, Молдовы и Латвии.

В программе – фортепиано, виолончель и скрипка.

Екатерина Ващенко, участница конкурса (Украина):

Радостное настроение, что я приехала в новый город и буду выступать и показывать всем, что я умею.

Таис-Тициана Гейтус-Эйтвина, участница конкурса (Латвия):

Я считаю, что я готова и могу даже занять первое место. Я очень рада, что приехала в Гомель. Мне очень нравится этот город, он намного интереснее, чем Латвия. И здесь очень красиво.

Впервые «Музыка надежды» зазвучала при поддержке главы государства в 1996 году. Конкурс задумывался как стартовая площадка для музыкантов из белорусских регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Однако с годами география участников существенно расширилась, изменился и статус конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Пузыренко, директор Гомельского колледжа искусств имени Н. Ф. Соколовского:

Целью этого конкурса было поддержать молодые таланты, молодых творческих детей именно из этих пораженных зон. Но со временем настолько он стал популярным, рамки этого конкурса расширились, поэтому сегодня к нам приезжает вся Беларусь без исключения, все регионы. И из-за рубежа тоже с удовольствием приезжают дети. Детей молодых и талантливых нужно поддерживать. Специальный фонд Президента по поддержке талантливой молодежи назначил свою премию.