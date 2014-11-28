Члены жюри проекта «Поющие города-3» Эдуард Ханок, Анастасия Московина и Андрей Карако: о финале

На ваш взгляд третий сезон проекта получился больше женским или мужским?

Андрей Карако, актер:

Мы не разделяли никого чисто по половому признаку. Талант должен быть талантом в первую очередь.

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси:

Хотелось бы, чтобы победила Настя Лейкина. Поскольку она уже принимает участие в моих концертах. И выступила достойно. Была ситуация, когда фонограмма оборвалась, она допела. Причем так блестяще, что публика даже и не заметила, что она пела уже живьем, без фонограммы.

Какие отношения были между членами жюри?

Андрей Карако, актер:

С профессиональной точки зрения были даже некоторые конфликтные споры. Не скажу, что мы ругались, мы оспаривали свою точку зрения. Хороших участников было много и сразу определиться было достаточно сложно. Смотрим первый полуфинал, и все, уже сложилось общее представление о претенденте на победу, смотрим второй полуфинал - и у всех ступор. Потому что выбрать одного победителя из двадцати участников достаточно сложно.

Анастасия Москвина, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Когда человек хорошо поет, это слышат и профессионалы, и не профессионалы. Когда у человека есть голос и есть нутро, сердце (наш белорусский народ - душевный, поющий). В проекте было много людей, которые хорошо поют, но в рамках проекта они не могли войти в полуфинал - нужно было отобрать только шестерку. Было очень много поющих ребят. Очень достойных. Потому что девчонки как-то всегда: «Я актриса, хочу выступать!», а вот парни обычно идут в другие специальности. А тут… вышли красавцы! Много было парней лет 15, которые были просто потрясающие, но по условиям конкурса не могли участвовать в нашем проекте.

Очень много хороших номеров, хотелось бы выделить продюсера Могилевской области - Андрея Калинина. Поскольку это просто невероятный полёт фантазии.

Опять же… Настя Лейкина. У нее не было особого номера. Но когда она выходила на сцену - все смотрели на нее, как на завороженную, зал вставал… Если у человека есть голос, внутренний посыл, если человек умеет работать с публикой, захватывать ее внимание, - он почти уже профессионал.

Проект «Поющие города-4» необходим?

Андрей Карако, актер:

Конечно, необходим. Хотя бы в том случае, когда мы говорили об огромном количестве 15-летних участников и когда стоял вопрос выбора. Ведь большинство наших слушателей были 15-летние ребята.

Анастасия Москвина, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Будущим участникам проекта «Поющие города-4» хотелось бы посоветовать более тщательно подходить к выбору репертуара. Нужно, чтобы первая песня сразу же «выстреливала», чтобы она сразу попадала в «десятку». Очень мало кому давался второй шанс - исполнение второй песни. Возьмите самую классную песню, какая в вас есть. Этот выход - шанс, который вам дается. Вы можете делать все, что угодно (петь, танцевать, сесть на шпагат), но только, чтобы вас заметили…