29 ноября на телеканале СТВ зрители увидят финал шоу «Поющие города. Третий сезон»

Новости Беларуси. Завершается самый народный проект Беларуси «Поющие города. Третий сезон». 29 ноября в 20.10 зрители телеканала СТВ смогут узнать, куда уедет «гран при». Финальный гала-концерт будет таким же ярким и запоминающимся как и сам проект: это свет, прекрасное оформление, и, конечно же, главные герои — одаренные и уже известные участники проекта

Добавим, что во время подготовки и съемок проекта организаторы проехали сотни километров, посетили десятки городов и прослушали тысячи участников. К финишной прямой пришли единицы — самые лучшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.