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29 ноября на телеканале СТВ зрители увидят финал шоу «Поющие города. Третий сезон»

29 ноября 2014 14:00
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Новости Беларуси. Завершается самый народный проект Беларуси «Поющие города. Третий сезон». 29 ноября в 20.10 зрители телеканала СТВ смогут узнать, куда уедет «гран при». Финальный гала-концерт будет таким же ярким и запоминающимся как и сам проект: это свет, прекрасное оформление, и, конечно же, главные герои — одаренные и уже известные участники проекта

Добавим, что во время подготовки и съемок проекта организаторы проехали сотни километров, посетили десятки городов и прослушали тысячи участников. К финишной прямой пришли единицы — самые лучшие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Музыка # Народный проект «Поющие города. Третий сезон» - 2014

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