Продюсер команды Гомельской области проекта «Поющие города-3» Максим Алейников и участница проекта Анастасия Журавлёва на СТВ

Максим, как проходили кастинги? По каким критериям приходилось отбирать участников?

Максим Алейников, продюсер команды Гомельской области проекта «Поющие города-3»:

По своему опыту я смотрел людей, с которыми нужно меньше всего работать, те, кто максимально готов к тому, чтобы сегодня-завтра готов выйти и что-то делать на сцене. Не то, чтобы полностью готовы, но такие люди, которые подготовлены морально и которых не нужно «ломать», переделывать.

Мне очень повезло с Настей. Дело в том, что мы с ней знакомы еще по другим проектам, и было очень приятно, что мы вновь работаем в одной команде.

Анастасия Журавлёва, участница проекта «Поющие города-3»:

Когда шла на конкурс, я вообще не знала, кто будет в жюри, я вышла на сцену и увидела, что в жюри Макс, я была удивлена и рада, что, если все же так случится, что я попаду в проект, я с ним буду работать еще раз, ведь я уже с ним работала. И он знает на что я способна.

Песня, музыка - это вся твоя жизнь, либо есть еще что-то помимо музыки?

Анастасия Журавлёва, участница проекта «Поющие города-3»:

Музыка - это сфера, в которой я буду развивать себя дальше: искать свой образ, голос, манеру исполнения. Музыкального образования у меня вообще нет. Я не умею играть ни на одном музыкальном инструменте и даже не занималась вокалом. Я люблю заниматься дизайном одежды. Это мне нравится. Может быть в будущем, если у меня получится, хочется создать линию своей одежды. Не знаю, как у меня получится, но мне хотелось бы открыть линию одежды. У меня есть образование бухгалтера, сейчас я учусь в университете заочно. Специальность: экономист-маркетолог.

Максим, твой взгляд на этот проект: это интересно, это можно развивать?

Максим Алейников, продюсер команды Гомельской области проекта «Поющие города-3»:

Я в этом проекте в первый раз. Я согласился и не на секунду не пожалел. Это было интересно, масштабно. И думаю, что это пройдет не бесследно для всех участников, которые в нем участвуют.