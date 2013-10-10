Международный музыкальный фестиваль «Золотой шлягер-2013» стартовал в Могилеве

Новости Беларуси. В Могилеве проходит торжественное открытие Международного музыкального фестиваля «Золотой шлягер». В 13 раз он подарит могилевчанам и многочисленным гостям отличное настроение и долгожданные минуты встречи с любимыми артистами.

В фестивале участвуют популярные исполнители и коллективы из 17 стран. В числе знаменитостей – Кристина Орбакайте, Иосиф Кобзон, Лайма Вайкуле, группы «Иванушки International», «На-На», «Бони М». Белорусскую эстраду представят Анатолий Ярмоленко, Игорь Лученок, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Искуи Абалян и другие.

Многие их песни уже успели стать хитами. Немудрено, что на концертах «Золотого шлягера» всегда аншлаги.

Павел Чикезов, продюсер Международного музыкального фестиваля «Золотой шлягер»:

«Шлягер» – в первую очередь это ретро-фестиваль. Сегодня все старые песни возрождаются заново и приобретают большую популярность среди молодежи. Поэтому сегодня, если взять все концерты «Золотого шлягера», на них аншлаги, все продано.

Евгений Шахрай, заслуженный артист Российской Федерации:

Шлягеры XX века, именно шлягеры, которые мы понимаем под своим сознанием, где поет весь народ, будут жить еще долго и долго.

Кирилл Андреев, участник группы «Иванушки International»:

Мы выходим на сцену, как бы ни уставали, какая бы ни была температура, все равно мы выступаем. Потом можем лечь, залечь с таблетками, с градусником, но на сцене ты не имеешь права показать свою слабость.

Андрей Григорьев-Аполлонов, участник группы «Иванушки International»:

Фестивали – это замечательно. Когда собираются люди, коллеги. Вчера я впервые за 10 лет общался с Виктором Салтыковым. Это кумир моего детства. В 1985 году, в 15 лет, я убивался в танце на его концертах. И вчера ему об этом сказал. У нас была возможность поговорить хоть полчасика. Я счастлив.

С каждым годом «Золотой шлягер» набирает все больший размах и по числу участников, и по уровню их мастерства. Впервые фестиваль был организован в 1995 году при поддержке Президента Беларуси. Идея музыкального форума возникла из желания собрать вместе артистов, составляющих «золотой фонд» песни, объединить культурное пространство стран СНГ и дальнего зарубежья.

«Золотой Шлягер» по праву входит в Международную федерацию фестивалей, объединяющую более 150 форумов искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.