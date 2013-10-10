Виталий Митиевский («Open Space»): «Песней «Моя радость» покоряют сердца милиционеров, а новый клип появится уже к концу месяца»

В гостях программы «Утро» на СТВ музыкант Виталий Митиевский, солист группы «Open Space».

Расскажите о клипе «Моя радость». Наверняка, вас побудила к съемкам именно любовь?

Виталий Митиевский, солист группы «Open Space»:

Да, она самая. Мы же прекрасно понимаем, что такие песни так просто не пишутся. Казалось бы, рок-группа должна играть соответствующую музыку, а тут совсем другое. Я подумал, что, раз сердце поет о любви, то надо петь.

А где снимали?

Виталий Митиевский:

На Минском море. Но можно «Минское» удалить, и оставить просто «Море».

Море, белое пианино, красивая девушка и песня о любви. Глядя на название клипа «Моя радость», невольно задаешься вопросом, какая именно радость у Виталия Митиевского? Поделитесь.

Виталий Митиевский:

В женщине, которая снималась в клипе. Хоть это и приглашенная актриса, но на тот момент она для меня была абсолютной радостью.

И вы запели на русском! Это же тоже вам не свойственно. До этого вы пели песни только на английском.

Виталий Митиевский:

На самом деле, мы пропели 6 лет на английском, и поняли, что все-таки живем в стране, где говорят на русском и белорусском, и надо петь на понятном языке.

С вашей радостью все понятно. Но в комментариях пишут, что произошел какой-то инцидент с одним из поклонников на съемках клипа.

Виталий Митиевский:

Это было не совсем на съемках. Просто один парень услышал песню и подумал, что она – прекрасная серенада для любимой девушки. И как-то ночью пошел под её окна и стал петь. А сосед возлюбленной оказался милиционером. Кажется, анекдот какой-то, но это правда. С парнем все нормально, сосед только грозно высказался. Очень приятно, что нашу песню молодые люди исполняют для своих любимых девушек.

Тогда можно переименовать песню в «Наша радость».

Виталий Митиевский:

Да, и петь про Беларусь.

А теперь поговорим о слове «Y-peer». Что оно значит?

Виталий Митиевский:

Это молодежная сеть, послами которой мы являемся. Это еще с тех пор, как мы начали сотрудничать с фондом ООН в области народонаселения. Есть такое понятие, как равное обучение. Когда мы приходим в школу, нас обучают взрослые люди, а новая система подразумевает, что ровесники обучают друг друга. Это очень эффективно и проверено в Европейских странах. И мы постепенно внедряем систему в нашу страну.

И чему обучаете?

Виталий Митиевский:

Всему хорошему. Я, помимо всего, являюсь тренером по равному обучению в темах здорового образа жизни, репродуктивного здоровья и других. Использую то, в чем молодежь заинтересована, но боится поговорить с родителями и учителями.

Много желающих обучаться?

Виталий Митиевский:

Достаточно много. К тому же, все происходит в довольно интересной форме – диалоге. Ребята рады, а мы выполняем свою миссию.

А музыкальная работа? Новые песни, альбомы, клипы...

Виталий Митиевский, солист группы «Open Space»:

Особенно хорошо снимается и работается летом: не надо дополнительного освещения и всего такого. Можно много снимать на натуре. У нас есть еще один летний клип, правда, он был снят в Москве. Просто в том городе было то, чего не было у нас, чтобы реализовать фишку клипа. И он тоже на русском.

Когда появится новинка у нас?

Виталий Митиевский:

Я думаю, что «Моей радостью» насладятся, и уже к концу месяца мы начнем показывать новый клип.