Том Ворд (уличный гитарист из Австралии): «Мое самое популярное видео на YouTube получило 16 миллионов просмотров»

В гостях программы «Утро» на СТВ всемирно известный уличный музыкант из Австралии, виртуоз – Том Ворд.

Том, вот нам известно, что Беларусь – первая в списке русскоязычных стран, которые вы решили посетить с вашими гастролями. Почему именно наша страна, и что больше всего вас привлекло?

Том Ворд, уличный гитарист-виртуоз (Австралия):

Я был в Беларуси только 2 дня, но уже увидел библиотеку. Она действительно очень большая и необычная. Ни в одной стране мне такого не встречалось. Пока большую часть своего времени я провожу над практикой перед выступлениями. Вчера я был в музыкальном магазине, где приобрел балалайку. Посмотрим, что из этого получится.

Балалайка – это очень сложный инструмент. Чтобы на нем играть, надо долго учиться. Но вот ваша гитара прямо избита, прожжена и поломана. А сколько пострадало инструментов, перед тем, как вы начали хорошо играть?

Том Ворд, уличный гитарист-виртуоз (Австралия):

На самом деле, это моя вторая поломанная гитара. И я не всегда играю на пострадавших инструментах. Этот вопрос мне часто задают, и я говорю, что гитара была побита крокодилом. Но на самом деле, она была повреждена во время перелета на самолете. Прямо перед выступлением на одном из фестивалей, я был вынужден заклеить её. И гитара все еще работает, только не спрашивайте почему.

Том, вы себя позиционируете, как уличный музыкант. И как вам удалось добиться всемирной славы?

Том Ворд:

Помимо игры на улице, я также выступал в концертных залах. Люди смотят мои видео на YouTube, и самое популярное мое видео получило 16 миллионов просмотров. Но я одинаково люблю улицы и концертные залы.

Играть на улице – это очень рискованно. И если в Париже на это нужна лицензия, то в Беларуси могут прийти милиционеры и прогнать тебя, потому что ты нарушаешь общественное спокойствие. Пробовал ли ты сыграть на улицах Минска, и как к тебе относятся прохожие и службы правопорядка?

Том Ворд:

Да, меня иногда выгоняли с улицы в других странах, но в Минске на улице я пока не выступал.

Это талант или колоссальная работа такое виртуозное мастерство игры на гитаре?

Том Ворд:

Я уверен, что у каждого есть талант, и большая часть, конечно же, практика.

Нельзя не обратить внимания на твой внешний вид. Не так мы привыкли видеть уличных музыкантов. Встретив тебя на улице, можно было бы подумать, что ты банкир, который решил подзаработать деньжат, играя на гитаре. Такой хороший внешний вид зависит от того, что тобой преподается курс успешных людей?

Том Ворд, уличный гитарист-виртуоз (Австралия):

Я всегда одеваюсь так, когда выступаю на улице. У меня есть свой стиль. И я не выступаю для благотворительности. Мне важно, чтобы люди наслаждались моей музыкой и, возможно, приобрели мой CD.