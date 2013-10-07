Молодечненский государственный музыкальный колледж им. М.К. Огинского отметил двойной юбилей

Новости Беларуси. Звезда музыкального небосклона. Молодечненский государственный музыкальный колледж имени Михаила Клеофаса Огинского отметил двойной юбилей: 55 лет со дня основания и 45-летие симфонического оркестра.

Молодечненскую жемчужину знают далеко за пределами страны. За время своего существования колледж выпустил плеяду талантливых артистов, которые сегодня являются солистами ведущих театров мира. А симфонический оркестр колледжа – традиционно почетный гость на европейских площадках.

Поздравить с юбилеем учебное заведение съехались его выпускники, представители власти, иностранные гости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ

55 лет со дня основания коллежда и 45-летие симфонического оркестра. В сумме – столетие. Со знаковой датой поздравить молодечненскую кузницу творчества приехали бывшие выпускники учебного заведения и весь свет культурной элиты.

Василий Черник, заместитель Министра культуры Республики Беларусь:

Тое, што выпускнікі з’яўляюцца салістамі Марыінскага тэатра, Фларэнтыйскага, наколькі мне вядома, гэта сведчыць аб тым, што навучальная ўстанова займае дастаткова высокае месца ў культуры, у культурным жыцці нашай краіны.

Солист Флорентийского театра «Комунале» Владимир Александрович и солист Москонцерта Валентин Суходолец – среди почётных гостей. Выпускники учебного заведения признаются: подняться на мировой музыкальный олимп не стало бы возможным без молодечненской школы, где они получили исключительные знания для того, чтобы сегодня светить на самых выдающихся площадках. В стенах альма-матер всегда было и есть место импровизации.

Валентин Суходолец, солист Москонцерта:

Конечно, сегодня большой праздник. Сегодня такая дата. И я отдаю дань уважения моему родному училищу, колледжу, всем моим педагогам, всем учителям. Приехал с большим удовольствием сегодня выступить на этом замечательном юбилее родного училища.

Владимир Александрович, солист Флорентийского оперного театра «Комунале»:

Лет 12, наверное, отсутствовал. Приходилось учиться много в Италии, и много выездов. И всё-таки живёшь в России. Но сейчас, конечно же, меня радует то, что я могу приезжать к своим родным. И я уже считаю, что в этом городе уже это не то, что второй дом, он у меня единый. Вот город Молодечно – для меня это мой дом, в котором я, куда ни зайду, конечно же, уже знают меня, и я всех знаю. Это родные.

Руководитель «молодечненской жемчужины» Григорий Сороко по случаю большого события в отличном настроении. Он и его коллеги неоднократно получали самые высокие награды. Но, пожалуй, самое важное – то, что в важный для колледжа день здесь собрались настоящие друзья. Те, кого можно без пафоса назвать семьёй.

Григорий Сороко, директор УО «Молодечненский государственный музыкальный колледж им. М.К. Огинского»:

Калі чалавек пражывае 55 гадоў ці 45 – можа быць, гэта і надта вялікая дарога, праўда? Калі пражывае калектыў у 130 выкладчыкаў, адукаваных людзей, і калі памножыць іхнія лёсы на гэтыя гады, то атрымліваецца вельмі вялікая дарога. І вельмі вялівае свята. І ведаеце, я, канешне, вельмі рыхтаваўся да яго, і мэта была адна – спыніцца і сказаць «дзякуй» людзям.

От Миноблисполкома в подарок учреждение получило концертный рояль. Во время праздника грамотами, дипломами и премиями отметили преподавателей колледжа. К слову, многие из них в своё время были студентами учебного заведения.

Георгий Юревич, заместитель директора по учебной работе УО «Молодечненский государственный музыкальный колледж им. М.К. Огинского»:

В 67-м году я сюда пришёл студентом. И уходил ненадолго: уходил в армию, уходил на учёбу в Белорусскую академию музыки, в аспирантуру. И возвращался постоянно сюда. И уже 35 я работаю здесь. Я очень комфортно себя чувствую. Я дома.

Сегодня здесь готовят большой проект «Величие романса». Запланирован концерт в Санкт-Петербурге. В следующем году – симфонический оркестр с гастролями в Литве, Эстонии и Швеции. Уже есть приглашение из Ватикана. А в декабре любителей высокого искусства ждёт феерическое событие – премьера оперы «Михаил Клеофас Огинский».