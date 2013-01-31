Мама певца Алексея Воробьёва: Мы не обязаны оправдываться, и доказывать зевакам и журналистам, что мой сын попал в беду

Новости России. Новость о том, что 25-летний Алексей Воробьёв попал в страшную катастрофу в Лос-Анджелесе, буквально взорвала Интернет. Пока поклонники артиста судорожно ждали новостей о его состоянии, злые языки судачили: ни в какую аварию Воробьёв не попадал, это всего-навсего пиар-ход. И основания для того были. В полиции Лос-Анджелеса ничего не знают о подобной аварии. Ни в одной хронике происшествий Калифорнии ДТП с участием россиян не было зафиксировано. Кроме того, представители певца не обращались в Генеральное консульство России в Сан-Франциско за помощью.

Чтобы погасить волну недоверия, продюсер Алексея Воробьёва предоставила российским СМИ фотографию артиста на больничной койке. Напомним, 22 января музыкант ехал на кабриолете с открытым верхом. В это время в него на большой скорости врезалась другая машина. Тогда о трагедии сообщил директор артиста.

Катерина фон Гечмен-Вальдек, продюсер певца:

У Алексея поражена правая доля головного мозга, которая отвечает в том числе и за музыку, за художественные, творческие вещи. Все, кто хоть чуть-чуть знает Лешу понимают, что для него нет жизни без работы. Алексей в сознании, но мы ему, естественно, не говорим, что никто сейчас не может дать прогноз, сможет ли он петь... У Леши парализована левая сторона тела, к счастью, не целиком: не двигается рот с левой стороны, трудно есть, глотать, не очень действует и левая рука. Врачи стопроцентного восстановления в такой ситуации не гарантируют, но, зная какой он боец, мы надеемся на лучшее. Лечить Лешу пока будем здесь, потому что его нельзя перевозить. Но нас консультируют лучшие российские медики. И мы просим журналистов проявить понимание и милосердие в этой ситуации, и не беспокоить семью и близких артиста.

Врачи уверены: любые достижения реабилитационной медицины, в числе которых иглоукалывание, на первых порах восстановления пойдут на пользу. Недавно стало известно, что Алексей начал разрабатывать руку после аварии. Его продюсер уже несколько дней находится в Китае в поисках специалиста по нетрадиционной медицине.

Между тем, на официальном сайте Алексея Воробьева появилось открытое письмо его матери Надежды Николаевны. В нём женщина заявляет, что ни она, ни продюсеры сына не обязаны оправдываться, и доказывать зевакам и журналистам, что Воробьёв попал в беду.

Надежда Николаевна, мама Алексея Воробьёва:

Все мы знаем, что Алеша – настоящий боец. Он уже тренирует руку, разрабатывает мышцы лица. Я уверена, что все будет хорошо. Сегодня врачи сказали, что сейчас особенно важно беречь Алексея не только от любых перепадов давления, но и от стрессов. Это опасно в его состоянии. Больничный покой или койка выздоравливающего не место для камер и фотоспышек. И мы не обязаны оправдываться, и доказывать зевакам и журналистам, что мой сын попал в беду. Я благодарю всех, кто поддерживает Алексея молитвами, кто пишет письма, кто бережет его покой в Америке, кто охраняет от бесцеремонных посягательств. Низкий вам материнский поклон!