Международную премию EUROSTAR AWARD 2012 получила белорусская группа Litesound

Новости Беларуси. Поклонники международного конкурса песни «Евровидение» назвали группу «Litesound» лучшими исполнителями за последние 10 лет. Коллектив получил международную премию EUROSTAR AWARD 2012 на ежегодном конкурсе, который проводит один из сайтов «Евровидения».

Любители конкурса и журналисты, освещающие конкурс, составили список из более чем 4,5 тыс. артистов, имевших отношение к песенному конкурсу за последние 10 лет. Международное жюри выбрало десятку лучших артистов. Затем посетители сайта путем интерактивного голосования в течение нескольких месяцев выбирали победителя. Каждый мог проголосовать только один раз.



Белорусский коллектив набрал набольшее количество голосов (14 тыс. 422) и, таким образом, смог обойти победительницу «Евровидения-2005» греческую певицу Елена Папаризу (11 тыс. 960 голосов), триумфатора «Евровидения-2012» Лорин (4 тыс. 149 голосов), а также «Бурановских бабушек» (657 голосов).



Дмитрий Карякин, участник группы «Litesound»:

Набрать 14 тысяч голосов уникальных пользователей – это на самом деле немало. Спасибо за ваши голоса! Это потрясающе!

Владимир Карякин, участник группы «Litesound»:

Это наша общая победа. Спасибо огромное!

Международная премия «EUROSTAR AWARD» проводилась 6 раз. В предыдущие годы обладателями награды стали финская группа «Lordi» (2007), португальская певица Дулсе Понтеш (2008), российский певец Дима Билан (2009), сербский музыкант Милан Станкович (2010), итальянский певец Рафаэль Гуалацци (2011).

Сможет ли Алёна Ланская, представительница Беларуси на конкурсе «Евровидение-2013» покорить сердца европейских слушателей, узнаем уже в мае. Напомним, Ланская выступит в первом полуфинале 14 мая. В этот день за право выхода в финал будут бороться исполнители из 16 стран, среди которых Дания, Хорватия, Украина, Голландия, Австрия, Словения, Эстония, Россия, Литва, Сербия, Ирландия, Кипр, Черногория, Бельгия и Молдова.