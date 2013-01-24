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Юрий Башмет, альтист и дирижер, народный артист России, отмечает 60-летие

24 января 2013 05:56
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Новости России. Поздравления 24 января принимает известный альтист и дирижер, народный артист России Юрий Башмет. Музыканту исполняется 60.

Будучи профессором Московской консерватории, он создал и возглавил кафедру экспериментального альта. Стал основателем первого в России Международного конкурса альтистов в Москве.

Юрий Башмет – частый гость в Беларуси. Ежегодно в Минске проходит Международный фестиваль под руководством маэстро, который собирает прославленных музыкантов со всего мира.

В шестом по счету фестивале, который прошел в белорусской столице в сентябре, участвовала и дочь Юрия Башмета Ксения – представитель молодого поколения пианистов, лауреат международных конкурсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Юбилеи # Музыка

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