Певец Дмитрий Колдун: Не очень люблю рассказывать про свою личную жизнь

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» главный колдун белорусской эстрады – Дмитрий Колдун.

Ты всегда соглашаешься на интервью или очень часто отказываешь?



Дмитрий Колдун, певец:

Дело в том, что когда интервью происходит в такую рань, как сегодня я с удовольствием иду, просыпаюсь, потому что есть мотивация с кровати и хоть что-то сделать полезное. А обычно вечером: «Вот приходите!» Жалеют артистов, чтобы они спали. А так не правильно!

Мы не жалеем ни артистов, ни операторов. Всех с самого раннего утра – и на ноги! Дима, многие недолюбливают журналистов за вопросы разные, за то, что они фотографии какие-то выискивают или фотографируют. А некоторые, наоборот, воспринимают любой повод информационный как своеобразную рекламу. Ты как относишься к этому?

Дмитрий Колдун, певец:

Я знаю очень мало случаев, когда удачная светская жизнь человека сочетается очень удачно с его творческой жизнью. Обычно либо это светский человек, либо профессионал своего дела. Хотя есть, конечно, исключения. Вот, например солист группы Maroon 5. Он и там, и там успевает! И музыку хорошую пишет, и всегда его можно увидеть на всех вечеринках. Поэтому это вопрос исключительно человека. Я, например, не очень люблю рассказывать про свою личную жизнь. Делаю это очень редко. Поэтому прихожу сюда и жду, когда всё-таки будет задан какой-нибудь каверзный вопросик?!

Так а что, можно, Дим?

Дмитрий Колдун, певец:

Нет, нельзя!

Ну вот видите, друзья! Поэтому мы сегодня о другом говорим. Так как день у нас сегодня волшебный, день колдунов, предсказателей, волшебников. Тебе твоя фамилия помогала? Чувствовал ли ты в себе потенциал, заложенный фамилией?

Дмитрий Колдун, певец:

Вы знаете, мою фамилию то ли люди из-за страха к слову колдун всегда пытались поменять. Вот даже бабушка моя всегда говорила: «Нет, ты не колдун! Колдун – это что-то плохое. Ты будешь кОлдун!». Помню, Олег Елисеенков, когда я был в студии «Гран-при», только начинал свой творческий путь, как-то он сомневался: «Колдун-Колун! Нет, это что-то вот такое не русское. Надо, может быть, Колдун или Колдунов, может быть?! Вот Дмитрий Колдунов, вот ты будешь». Я говорю: «Нет-нет-нет, Олег Николаевич, буду Колдун». Так что всё время у людей какое-то странное ощущение от этой фамилии. А вообще, за собой особо не замечал, я видел за собой один вещий сон: когда мы купили загородный дом, и я когда приехал в него, его показывали в первый раз, я понял, что там уже был. Я знал все комнаты. Но я думаю, что это какая-то такая мистика, которая бывает у каждого. Но так, чтобы отрывать всерьёз я такого не могу!

В детстве какие-то чуда происходили? Может, какой-нибудь праздник, условно говоря, новый год?

Дмитрий Колдун, певец:

Я очень рано перестал считать Новый год праздником, потому что рано стал взрослым. Когда, будучи лет шести отроду, увидел папу, который подкладывает что-то под ёлку, я понял, что Дед Мороз сегодня не пришёл или Дед Мороз это и сеть мой папа. Поэтому этот праздник ассоциируется у меня с какой-то небольшой ложечкой дёгтя, мол, кто-то может обмануть.

Папа для своих детей, он обязательно будет Дед Морозом, это 100%. Удавалось вообще когда-нибудь участвовать в каких-нибудь ритуалах, может, участвовал в программах, фокусы показывал?

Дмитрий Колдун, певец:

Я иногда хожу на какие-то съёмки, на передачи, где люди показывают фокусы. Есть куча шоу, на которых происходит вот это всё. Но так, чтобы какие-то жертвы приносить – ни в чём подобном я не участвовал. Несмотря на фамилию. Думаю, что фокусы я обязательно научусь делать. Вот у меня есть такая мысль – научиться делать фокусы и использовать это как-то в своём шоу. Очень мне хочется, и буду развиваться в этом плане! Вы поймите, я раньше не научился делать фокусы потому, что всё время поедешь в Литву, там: «О! Колдун! Пельмень! Пойдём! На сцене – Дмитрий Пельмень». Я даже не задумывался! У меня в голове как-то стало отходить на второй план, что колдун – это всё-таки человек, который занимается магией. А всё-таки больше пельмень. С мясом колдун или нет? Как-то так.

Дима, обращался ли ты к астрологам или к экстрасенсам?

Дмитрий Колдун, певец:

У меня такое отношение ко всему этому такое отношение странное. Однажды на одном мероприятии, когда я праздновал 25 лет, мне друзья привели участника одного шоу, где борются экстрасенсы, и он там какое-то место даже занял и он сел, говорит: «Называй мне номер страницы, я сейчас прочитаю». Он мне даже не показал, что читает: «Кто-то сейчас скрежещет зубами». Я говорю: «И что? И как я должен к этому относиться?». «Видимо, ты кого-то не пригласил, и он скрежещет зубами от злости сегодня», - отвечает он. Я говорю: «Ну да, спасибо. Вот так предсказание».

Дима, может, есть всё-таки какое-то восьмое чувство перед каким-то ответственным выступлением или поездкой? Ты можешь ощутить: стоит или нет?

Дмитрий Колдун, певец:

Есть такое чувство. Я скажу так: его не возможно описать. Это просто небольшая слабость в теле, если говорить о физическом состоянии. Слабость, рассеянность. Вот если такое чувство посещает, значит, всё будет хорошо. Так было и перед «Евровидением», и перед экзаменами, когда я учился в университете. И сейчас оно остаётся, так что если какое-то ответственное мероприятие, и я чувствую себя слабым и ни на что негодным – всё будет хорошо!

Давайте обратимся к Колдуну, как к артисту! Что там в творчестве делается?

Дмитрий Колдун, певец:

Как говорится, надо работать, надо писать песни. Как правило, в нынешнее время песни могут жить и по полгода. Вот пока живёт своей жизнью моя песня «Облака-бродяги», хотя я уже подготовил несколько новых песен, которые войдут в мою новую пластинку. Я её планирую в этом году выпустить. Но опять же не знаю, как оно получится. Планирую в конце года большой концерт в Минске.

Если забежать вперёд ещё дальше и помечтать о творческих планах?

Дмитрий Колдун, певец:

Мне бы хотелось в кино сняться, но опять же, без фанатизма. В хорошем кино может какую-нибудь роль небольшую, аккуратненькую, но чтобы она запоминалась. Может, сыграть какого-нибудь злодея, человека, который убивает всех. С невинным лицом заходить: «Здравствуйте! Извините, пожалуйста!» и просто из пулемета «Вулкан» шестиствольного замочить всех. Было бы неплохо, мне кажется.

А вот всё-таки одеть тулуп, залезть в ванную, полить себя из дождика...

Дмитрий Колдун, певец:

Это уже вторая вещь, которую мне хотелось бы сделать. Это такое доброе кино, доброе, хорошее, чтобы на Новый год все смотрели. Вот это доброе кино.

Я понял, девушки любят плохих парней. Вот Дима и хочет с пулемётом!

Дмитрий Колдун, певец:

Мой любимый фильм «Терминатор», и мне хочется повторить. Я, правда, ещё не так накачался, как он, но...

Актёрская карьера тебе сегодня больше привлекает или всё-таки карьера певца? В составе группы или в дуете, может, есть планы спеть?

Дмитрий Колдун, певец:

Однозначно музыка. Мне безумно нравится то, чем я занимаюсь. Я долгое время хотел этим заниматься, очень долгое время пробивался, хотел выступать сначала на одной сцене, потом на другой. Хочу сказать большое спасибо тем людям, которые мне помогали, которые давали возможность выступать в тех местах, где мне не было положено на той момент. Я ещё не всё сделал, я ещё ни везде выступил, поэтому буду работать, буду максимальное количество усилий тратить именно на это. А актёрство для меня – это как интересное отвлечение, как поехать на лыжах покататься. Какой-то экстрим, какое-то новое ощущение. Мюзикл. Театральная сцена. Это вообще другое! Но это захватывающе!