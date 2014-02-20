Маэстро Аркадий Берин рассказал, что он думает о III Mеждународном фестивале «Владимир Спиваков приглашает»

Новости Беларуси. В эти дни в Беларуси проходит III Mеждународный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает». В фестивале принимают участие звезды оперы и балета мировой величины, а также выступят 2 маэстро: Дмитрий Хворостовский и Владимир Спиваков. А дирижирует маэстро Аркадий Берин!

Доброе утро! Не каждый день такие мастера у нас в студии!

Аркадий Берин, главный дирижер оркестра International Symphony Orchestra of Germany:

Да, но я хочу уточнить, что Спиваков дирижирует своим оркестром, а я дирижирую Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Беларусь. Делаем тур по республике, вчера было грандиозное открытие, потрясающее открытие во Дворце Президентском. Это был аншлаг! Это был неповторимый концерт, публика, овации стоя. Действительно, на сцене было 2 потрясающих мастера, всемирно известных: Хворостовский, это Шаляпин нашего времени, и, конечно, великолепный дирижер и музыкант Владимир Спиваков.

Вы также не менее великолепны, я позволю себе заметить. Но это же не первая Ваша встреча со Спиваковым? Как вам работается вместе и что Вы думаете об этом фестивале в целом?

Аркадий Берин, главный дирижер оркестра International Symphony Orchestra of Germany:

Встреча не первая. Я должен сказать, что в первом фестивале я дирижировал с «Виртуозами Москвы», оркестром, который создан и который возглавляет Владимир Теодорович Спиваков. Это один из лучших камерных оркестров, если не самый лучший в мире. Потрясающий оркестр, потрясающе воспитан, виртуозы, истинные виртуозы.