Оперный певец Дмитрий Хворостовский дал мастер-класс молодым музыкантам

Новости Беларуси. Мастер-класс всемирно известного баритона Дмитрия Хворостовского прошел в столичной консерватории. Знаменитого оперного певца зал встречал не просто аплодисментами – бурными овациями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Хворостовский в своем плотном графике выкроил целых три дня, чтобы открыть своим концертом фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...» и пообщаться с будущими музыкантами. Услышать советы признанного мастера вокала пришли даже уже состоявшиеся исполнители.

Наталья Шнитко, СТВ:

Павел Петров хорошо известен поклонникам белорусского оперного искусства. Талантливый молодой человек совмещает учебу в консерватории и работу в Большом театре. Сегодня ему довелось побыть не только талантом, но и поклонником. Дмитрий Хворостовский и похвалил, и поругал тенора.

Дмитрий Хворостовский, оперный певец:

У вас большой дар, большой талант. Вам мало лет, вам нужно много учиться. И нужно собирать звучок немножко получше.

Для всех студентом, даже уже работающих на профессиональной сцене, такой опыт – бесценен.

Павел Петров, солист Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:

Советы по вокалу и трудности перевода. Со студентом из Китая Дмитрию Хворостовскому найти общий язык было непросто. Ни русский, ни английский не покорялся начинающему оперному исполнителю.

Небольшой зал Академии музыки был заполнен под завязку. Студенты и преподаватели ютились в проходах, сидели по двое на креслах... Даже признанные примы оперной сцены не упустили уникальную возможность услышать советы из уст знаменитого баритона.

Оксана Волкова, Заслуженная артистка Республики Беларусь солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:

Этот мастер-класс, я считаю, что это огромный праздник, прежде всего для студентов. Потому что в моё время я не припомню таких событий, чтобы певцы мирового уровня давали такие ценные советы. Сегодня я была согласна с каждым его словом. Всё, что он сказал, все рекомендации можно применить и ко мне и к очень многим певцам.

После короткого интервью Оксана Волкова убежала на встречу с Дмитрием Хворостовским. Знаменитый оперный певец планировал предложить ей спеть дуэтом в проекте «Хворостовский и друзья». Вполне возможно, что уже совсем скоро две звезды сойдутся на одной сцене.