Интервью с Константином Бурдаевым, участником группы «Братья Грим»

Новости Беларуси. Они ворвались на эстрадный Олимп в нулевые и заставили всех хлопать ресницами и взлетать.

Обласканные солнцем рыжеволосые братья-близнецы когда-то покорили тысячи женских сердец. Несмотря на видоизмененный состав группы, сегодня она также не лишена прежнего шарма и по-прежнему популярна, в том числе и среди белорусских поклонников.

Константин Бурдаев:

Мы очень любим приезжать в Минск. Здесь очень благодатная публика. Вот другие города Беларуси, нам рассказывали, что там какие-то волшебные места просто, но, к сожалению, не посетили. Но у нас есть в планах посетить, если люди нас захотят услышать, мы с удовольствием приедем. К тому же, у нас есть репертуар на белорусском языке.

Когда группа только-только создавалась, какие были музыкальные ориентиры, на кого ровнялись?

Константин Бурдаев:

Наверное, лет с 6 я уже слушал «Битлз», так получилось, что мой папа увлекался этим, и другие шедевры рок-н-ролла, и русский рок, и танцевальная музыка, и диско. Наверное, мы впитали все, что было в музыкальном мире. По-своему переработали и получилась группа «Братья Грим».

Константин не считает себя звездой и утверждает, что профессия артиста нисколько не авторитетнее любой другой. Музыканта нельзя назвать и любителем светских мероприятий.

Константин Бурдаев:

На сцене я редко придуриваюсь, стараюсь быть таким, как в жизни. Я считаю, что на концерте мы занимаемся в какой-то степени лечением душ. И когда я вижу, что люди улыбаются, радуются и уходят с неснимаемой улыбкой на лице с концерта, то я считаю, что мы свою миссию выполнили.

Откуда черпаете вдохновение?

Константин Бурдаев:

Из воздуха, из солнца, из любви. Так уж мне повезло, что я счастливо женат, у меня красавица-жена молодая, поэтому где мне еще искать вдохновение, конечно же, там.

У артиста 2 родины. Самара - городок, где Константин впервые увидел свет, и белокаменная Москва, которая подарила ему счастливый билет в шоу-бизнес. О судьбе музыканта он мечтал с детства.

Константин Бурдаев:

Мама рассказывает, что в детстве я был очень спокойным, даже на редкость спокойным. Даже когда мне лечили зубы, я не кричал, не плакал, я думал, что так надо, раз взрослые дяди с тетями сказали. А в детском саду я уже стал оторви и выброси. Мне очень нравилось спорить со взрослыми, доказывать свою правоту, но, естественно, это проходит с возрастом.

В какой еще сфере вы хотели бы себя реализовать помимо музыки?

Константин Бурдаев:

Я хочу реализовать себя больше всего на свете в качестве мужа, главы семьи, я считаю это самым главным. Не многим удается сделать свою женщину по-настоящему счастливой до конца дней. Я считаю, что мужчина должен быть опорой для женщины, он должен закрывать глаза на что-то. И то, что позволено женщине, не позволено мужчине. То есть прощать какие-то слабости, какие-то эмоции и постоянно работать над собой в этом плане.

Что Вас держит в тонусе?

Константин Бурдаев:

Вот эта ответственность за то, что ты делаешь, то, что ты несешь людям, каждое слово, - ты не имеешь права что-то мимо сделать. Сейчас я соберусь, поеду домой, и это держит тоже меня в тонусе, придает мне сил, что я вернусь домой, меня встретят, обнимут, меня там любят и ждут.

Что Вы пожелаете зрителям?

Константин Бурдаев:

А зрителям канала СТВ я желаю почаще верить в чудо, настоящее чудо. Естественно, вы читали сказки в детстве, сказки всегда заканчивались чем-то добрым. И нужно верить в эти сказки. Если вы искренне это делаете, то оно обязательно случится. И все «пренепременно сбудется»!