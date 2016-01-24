Мастер-любитель из Могилевской области изготовил внушительную коллекцию музыкальных инструментов

Новости Беларуси. Бубны, трещотки, ложки, экзотические кастаньеты и маракасы. Внушительную коллекцию музыкальных инструментов изготовил мастер-любитель из Могилевской области. Этим Александр Харкевич увлекается вот уже 60 лет. Для изготовления каждого инструмента требуется определённая порода дерева. Если, например, из крушины выходят голосистые дудочки, то этот материал никак не подходит для цимбал.

Александр Харкевич, ремесленник:

Каждый инструмент отзывается по материалу. Вот, например, ксилофон. Лучшее звучание, если он изготовлен из дуба и определенной толщины.

За свою жизнь мастер изготовил не менее 3 тысяч музыкальных инструментов. Часть из них разошлась на подарки, некоторые стали музейными экспонатами, а большинство звучит на концертных площадках, благодаря самодеятельным артистам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.