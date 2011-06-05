Кем станут дети Агурбаш, Лисицкой, Плотниковой и Венеры?

Анжелика Агурбаш, певица:

Артистами не становятся, артистами рождаются, поэтому когда ребенок талантлив, это видно сразу, прямо с пеленок.

Анжелика Агурбаш уверена: все дело в генах, и ребенку суждено быть звездой. Анжелика Агурбаш:

На самом деле, я ничего не делаю специально, и мои дети тоже ничего не делают специально. Они талантливые, и всё это происходит у них естественно. Мой средний сын играет на фортепиано, на акустической и электрогитаре. Моя дочь пишет музыку прекрасно, поет великолепно. Младший Анастас — вы видели — ничего не заставишь делать против его желания.

Солидарна с Анжеликой и Тамара Лисицкая. Звездная мама не скрывает, что целенаправленно ведет своих отпрысков к сцене, прилагая все усилия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Тамара Лисицкая, писательница:

Конечно, было бы здорово сказать: что вы, не прилагаем. На самом деле, не прилагаем. Мы к образованию и опыту прилагаем усилия, чтобы это появилось. У них у всех есть музыкальное образование. Катя вчера поступила в музыкальную школу, Матвей уже 3 года учится. Они вместе с нами участвуют в тех событиях, в которых мы участвуем. Почему, если они с нами путешествуют, переживают всё, им не выйти на сцену? Уже имея этот опыт, они решат, надо им это или нет. Но если им это не будет надо, мы, конечно, не потащим их.

Оказалось, гениальный ребенок и у Ольги Плотниковой. Ольга Плотникова, певица:

Пусть моя дочка поет, станет известной, популярной певицей, потому что у нее есть все задатки для этого.

Не разделяет оптимизм коллег по сцене лишь певица Венера. Неужели она не видит в своей дочурке звезду?

Венера, певица:

Мы — артисты, которые не хотим, чтобы их дети были артистами, потому что я прекрасно знаю, насколько это тяжело — не столько физически, сколько морально порой бывает. Поэтому я совсем не хочу, чтобы у моего ребенка была такая психологическая травма.

Очевидный факт: рано или поздно звездного ребенка сравнят с мамой.

Анжелика Агурбаш:

Это неизбежно. Естественно, будут говорить. Моя старшая дочь категорически не хочет, чтобы знали, что я ее мама — не потому, что она меня стесняется или смущается, а потому, что не хочет услышать: «А, это дочь Анжелики Агурбаш!» Елена Грязнова, победитель национального отборочного тура конкурса «Детская Новая Волна»:

Конечно, первые ступеньки — это страшно. В принципе, я готова бороться, готова войти в этот мир с улыбкой и уверенностью.

А кем же хотят стать дети звездных родителей?