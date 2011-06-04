Группа «Botanic Projeсt»: В Беларуси очень весело жить

Концерт группы «Botanic Projeсt» на Звездном ринге СТВ.

Группа «Botanic Projeсt» - белорусская группа, работающая в разных стилях. Регби, джаз и соул, хип-хоп, фанк, ритм-н-блюз, фолк и другие. Первоначально группа состояла из трех человек. Но спустя годы обросла живым коллективом музыкантов. За свою более чем 10-летнюю историю выпустили три альбома, объездили пол мира и приняли участие во многих известных фестивалях России и Европы.

Почему вы свою музыку считаете вегетарианским блюдом?

Солист группы «Botanic Projeсt»:

Мы не едим мясо и всем советуем вести правильной образ жизни.

Вы занимаетесь музыкой для славы или для заработка?

Солист группы «Botanic Projeсt»:

Для Славы, для Маши и Пети. Для людей.

Деньги Вы даже не упомянули.

Солист группы «Botanic Projeсt»:

Деньги – что это?

Группу «Botanic Projeсt» называют регги-группой №1 в Беларуси. Может вам уже наступают на пятки коллеги?

Солист группы «Botanic Projeсt»:

Есть группа «Аддис Абеба». Они наши друзья. «Botanic Projeсt» и «Аддис Абеба» я бы назвал как две лучшие группы в стиле «регги» в Беларуси.

Кто кому больше энергии отдает на концертах: вы зрителям или зрители вам?

Солист группы «Botanic Projeсt»:

Сложно сказать. Мы отдаемся всецело, также и зрители, я надеюсь.

Часто все регги-музыканты в своих песнях молятся на Ямайку. Почему же они там не живут?

Солист группы «Botanic Projeсt»:

Маленькая Ямайка. Там, где родился, там и пригодился. Мы не стремимся ни куда уехать. Ямайка – это как символ в нашем сердце.

Один из вас жил в Канаде, но не прижился там. Какие трудности заставили его вернуться?

Солист группы «Botanic Projeсt»:

Я родился в Беларуси. Музыка – мое дело. У нас очень весело жить. Я люблю смеяться.

Вы носите дреды. Они, наверное, требуют особого ухода. Кожа головы не страдает?

Солист группы «Botanic Projeсt»:

Не страдает. Мою только в бассейне. И Ваша прическа потребует большего ухода.

Вы бы могли играть музыку другого стиля? Например хип-хоп.

Солист группы «Botanic Projeсt»:

Наши ребята играют в различных проектах. Играли и хип-хоп, есть у нас и фольклор, фанк, джаз.