Анне Вески: Я не чувствую своего возраста. Мне по-прежнему 28 лет

Концерт Анне Вески на Звездном ринге СТВ.

Анне Вески родилась в 1956 году в эстонском городе Рапла. Там же окончила музыкальную школу. По окончании Таллиннского политехнического института устроилась в эстрадную студию и начала выступать с ансамблем «Мобиле».

За более чем 30-летнюю карьеру неоднократно становилась самой популярной певицей года в Эстонии. А в других республиках СССР пользовалась большой популярностью и часто выступала на Центральном телевидении. Сейчас успешно гастролирует в России и западных странах. Регулярно выпускает альбомы.

Бремя славы когда-нибудь давило на Вас?

Анне Вески, певица:

Нет. Лучше вместе со славой, чем без славы.

Когда-то Вы занимались меховым бизнесом. Не возникали ли проблемы с обществом защиты прав животных?

Анне Вески, певица:

Этим бизнесом я занималась не долго. Проблем с обществом защиты прав животных не было, потому что для производства шкурок не ловят специально норок в лесу, а выводят их.

Вы рассказывали, что в Эстонии проводятся банные чемпионаты между эстонцами и белорусами. Кто более вынослив?

Анне Вески, певица:

Почему при наличии своих певиц, Вас по-прежнему любят и помнят в России?

Анне Вески, певица:

Когда-то мы жили в одной большой семье под названием Советский Союз, было одно большое Центральное телевидение. Там я поставила, наверное, за себя жирную отметку. Еще есть то поколение, которое слушало меня тогда, а есть их дети. Поэтому меня слушают до сих пор. Спасибо.

Почему Ваша дочь не пошла по Вашим стопам? Ведь, она хорошо поет.

Анне Вески, певица:

Она часто бывала с нами на гастролях и видела, что не так уж сладка эта жизнь. Теперь она дипломат. В каком-то роде – тоже артистка. Она должна выступать перед аудиторией, разъезжать по разным странам.

Анне, Вы недавно отметили свой юбилей. В чем прелесть Вашего возраста?

Анне Вески, певица:

В том, что я не чувствую своего возраста. Мне по-прежнему 28 лет.

Вы очень модно выглядите. В чем секрет?

Анне Вески, певица:

Надо оптимистично относиться к жизни. Не надо унывать. Надо радоваться каждому дню. Это банально, но это чистая правда. Надо заниматься спортом и завести собаку. Хочешь или не хочешь, а выйти с ней в дождь, снег все равно придется.

Вас не обижает, что в странах СНГ Вас помнят по песне «Крутой поворот», хотя у Вас есть еще много альбомов?

Анне Вески, певица:

Было время, когда хотелось постоянно исполнять новые песни. Но сейчас я решила, что лучше пару-тройку хитов, которые везде знают, чем много песен – и никто их не знает. «Позади крутой поворот» всегда со мной, и я очень рада.

Назовите самое экзотическое блюдо в Вашей жизни.

Анне Вески, певица:

Мы были в Лаосе. Нам подавали в пиалах что-то вроде супа. Когда присмотрелись, там сидела маленькая птичка. Вместе со своими перьями и когтями. Видели, как она там сидит мокрая и грустная. Никто из нашего ансамбля не мог это попробовать.

Правда, что Дима Билан является Вашим самым любимым молодым российским артистом?

Анне Вески, певица:

Я очень люблю Диму Билана. Были у нас и совместные концерты, когда он был еще начинающим артистом.

Ваше участие в проекте «Ты - суперстар» - это был эксперимент или метод повысить свою популярность?

Анне Вески, певица:

И то и другое. Это дает возможность петь песни, которые знает молодежь и прожить еще лет 10 на эстраде.

Легко ли было певице из Эстонии в 80-годы пробиться на Центральное телевидение Советского Союза?

Анне Вески, певица:

Сейчас многие артисты любят говорить, как им всем было трудно. Я никуда не рвалась. Я пела. Стала популярной в Эстонии. Потом пригласили в программу «Шире круг». А потом начали приглашать в разные передачи. Я не жила в Москве и ни с кем не боролась за место на эстраде. Просто приглашали, и я прилетала. Может, я кому-то мешала. Я просто этого не знаю.

Анне, Вы такая почтенная дама. И, вдруг – увлечение картингом. Вы и сейчас гоняете?

Анне Вески, певица:

У меня есть права. Но я уже давно не езжу. Раньше на машинах были газ, тормоз и сцепление. На картинге – только газ и тормоз. Может, если бы 20 лет назад были автоматические коробки передач, я бы и ездила. На картинге я просто ощущаю себя королем.

В 80-х, говорят, Вас приравнивали к Пугачевой, Ротару. Была ли между вами конкуренция?

Анне Вески, певица:

Тогда были хит-парады. И иногда я была в числе первых вместе с Ротару, Пугачевой. Я радовалась. Мы не дрались. Мы встречались с ними только на концертных площадках. И всегда очень уважительно.

Есть ли в Вашей жизни что-то, что вы вынуждены делать, но не любите этого?

Анне Вески, певица:

Мы пол жизни делаем вещи, которые должны делать. Но я ко всему отношусь философски. Нет чего-то отвратительного, что мне не нравится делать.

Какой певицей Вы больше себя ощущаете: советской или эстонской?

Анне Вески, певица:

Я эстонская певица, которая популярна на пространстве бывшего Советского Союза.

Однажды Вы признались, что не любите заниматься на тренажерах. Вам труджно заниматься и Вы больше «сидите» не диетах?

Анне Вески, певица:

На самом деле мне тренажерный зал нравится. Больше, чем аэробика и бег. У меня есть дома станок. Он старенький, но еще работоспособный. Когда я уже совсем выхожу из формы, я месяц могу трудиться. Потом мне кажется, что уже опять красивая – и я опять все это забываю до следующего раза.

У Вас есть фраза жизни?

Анне Вески, певица:

Дайте, я сначала доживу, и потом скажу. У меня еще столько впереди, что одной фразой все обхватить невозможно.