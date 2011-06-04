Дмитрий Сайков - врач-психотерапевт, кандидат психологических наук. Специализируется на лечении зависимостей методом эмоционально-стрессовой терапии. В свободное от работы время увлекается фотографией, охотой и рыбалкой. А после участия в одном из проектов список его хобби пополнила и музыка. Обладатель собственного диска песен, авторами которых выступили известные белорусские композиторы и поэты-песенники.

В аннотации к вашему диску написано, что надежды, чувства, эмоции, которые вы накопили за свою жизнь, вы излили в своих песнях. Как же так? Ведь слова и музыка песен принадлежат другим авторам.

Доктор Сайков: В свой репертуар я брал только те песни, которые были созвучны моему мироощущению, моему взгляду на жизнь. Я чувствовал, что где-то здесь струна немножко дрогнула. И не случайно. Все авторы песен, которые размещены в альбоме, стали в последующем моими достаточно близкими друзьями. Мы поддерживаем очень тесные не только творческие отношения.

В своих интервью вы очень тепло отзываетесь об Инне Афанасьевой. У вас даже на диске есть песня под названием «Инна». Доктор Сайков, а вы часом не влюбились?

Доктор Сайков: Пусть кто-то скажет, что он не влюблен в Инну Афанасьеву, и я вызову его на дуэль. Это такая яркая, интересная женщина, что не влюбиться и не любить ее по жизни невозможно. Но мы, прежде всего, с ней большие друзья. И я благодарен судьбе, Богу, за то, что мне с ней удалось познакомиться и подружиться.



Дмитрий, в одном интервью вы горячо высказывались в защиту Кашпировского. Неужели на белорусском телевидении начнут транслировать сеансы Доктора Сайкова?

Доктор Сайков: Во-первых, я не считаю, что я горячо защищал Кашпировского, потому что он в защите, в общем-то, и не нуждается. Я с экрана или в прессе говорил, что «хочу снять перед ним шляпу». Это однозначно неординарный человек, который имел смелость выступить в роли грандиозного популяризатора такого раздела медицины и науки как психотерапия. Именно благодаря Кашпировскому понятие психотерапии вошло в каждый дом. И если до этого мы знали только такие понятия как психиатр, невропатолог, то теперь в каждой семье знают, что есть профессия психотерапевта. Есть такой врач, который может решать очень многие проблемы, и люди знают, куда идти.

Выступаете ли вы с гастролями? Ездите ли в ночные клубы петь?

Доктор Сайков: Был такой опыт. Я не отказался и поучаствовал в Новогоднем артистическом творческом чесе и получил от этого удовольствие. Но для меня было важно побывать там, чтобы иметь возможность отвечать на вопросы о шоу-бизнесе: да, я бывал там, в шоу-бизнесе, и ничего хорошего там нету.

Какую музыку вы слушаете для души?

Доктор Сайков: Как начинающий артист я люблю слушать собственное пение. Но «для души» все зависит от состояния души. Я очень люблю слушать Джо Дассена. Мне его стилистика подачи песен очень близка. И Pink Floyd, и Led Zeppelin – все, от чего в молодости башню сносило, я люблю послушать и сейчас.

А у вас возникало когда-нибудь чувство, что вы наживались на чужом горе?

Доктор Сайков: Я считаю, что всем нам предстоит научиться уважать друг друга, если мы хотим, чтобы уважали нас. При этом подразумевается, что надо научиться уважать труд других людей. И когда я это понял, мне стало легче жить. Тогда вопросы, кто, на чем наживается, не будут лезть в голову.

Вот сейчас вы выступаете еще и в качестве ведущего ток-шоу «Судьба», которое идет на канале СТВ. Благодаря ему что нового вы для себя открыли?

Доктор Сайков: Когда ты пропускаешь через себя, а так или иначе это приходится делать, судьбы многих героев, ты по-другому начинаешь смотреть на мир. И, в конце концов, начинаешь больше ценить жизнь, каждое ее мгновение, каждый день, потому что наши герои часто приходят и рассказывают о своих тяжелейших судьбах. И при этом ты видишь их глаза, которые лучатся счастьем.

После того, как вы начали петь, число пациентов на кодировку выросло?

Доктор Сайков: Статистику этого вопроса мы не проводили, но я рад уже тому, что число клиентов не уменьшилось. Потому что казусные истории уже происходили: «Да куда ты к Сайкову записываешься!? Он же не лечит теперь, а поет». Не волнуйтесь, я остаюсь доктором, доктором, который поет.

Вас не обидело, что сегодня было больше вопросов на тему вашей работы с пациентами в качестве доктора, нежели музыканта?

Доктор Сайков: Не обидело, а обескуражило. Я ожидал музыкального подтекста вопросов, а тут пошла медицина.