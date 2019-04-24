Как мужчине пережить кризис среднего возраста? Алексей Хлестов о детях, тату и музыке

Алексей Хлестов, певец: Все зависит от того, насколько активен мужчина. Кризис тебя может коснуться и в 30 лет. На мой взгляд, чем больше ты будешь полезен и сможешь реализовывать все свои амбиции и будешь достигать определенных успехов, и ставить себе следующие задачи, кризиса среднего возраста может и не стать.

Есть ли желание что-то изменить? Может, в хип-хоп уйти?

Алексей Хлестов:

Нет, в хип-хоп навряд ли. Я в 30, в 32 года начал на себе делать татуировки и успешно это продолжаю делать.

Вы многодетный отец. В честь детей делали татуировки?

Алексей Хлестов:

Нет. Мне кажется, что все должно быть концептуально, и все это должно быть в общей теме, по крайней мере, выдерживать эту тематику, потому что понятно, что если разные стилистики будут у татуировок, это на тебе странновато будет выглядеть. Я делаю большие перерывы между тем, как делать. У меня перерывы по полгода и по году для того, чтобы осознать, придумать, поговорить и уже выработать общую концепцию.