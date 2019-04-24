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Как мужчине пережить кризис среднего возраста? Алексей Хлестов о детях, тату и музыке

24 апреля 2019 10:41
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – певец – Алексей Хлестов.

Как мужчине пережить кризис среднего возраста?

Алексей Хлестов, певец:
Все зависит от того, насколько активен мужчина. Кризис тебя может коснуться и в 30 лет. На мой взгляд, чем больше ты будешь полезен и сможешь реализовывать все свои амбиции и будешь достигать определенных успехов, и ставить себе следующие задачи, кризиса среднего возраста может и не стать.  

Как мужчине пережить кризис среднего возраста? Алексей Хлестов о детях, тату и музыке -1

Есть ли желание что-то изменить? Может, в хип-хоп уйти?

Алексей Хлестов:
Нет, в хип-хоп навряд ли. Я в 30, в 32 года начал на себе делать татуировки и успешно это продолжаю делать.

Вы многодетный отец. В честь детей делали татуировки?

Алексей Хлестов:   
Нет. Мне кажется, что все должно быть концептуально, и все это должно быть в общей теме, по крайней мере, выдерживать эту тематику, потому что понятно, что если разные стилистики будут у татуировок, это на тебе странновато будет выглядеть. Я делаю большие перерывы между тем, как делать. У меня перерывы по полгода и по году для того, чтобы осознать, придумать, поговорить и уже выработать общую концепцию.  

Как мужчине пережить кризис среднего возраста? Алексей Хлестов о детях, тату и музыке -4

Какая разбежка по возрасту у твоих детей?   

Алексей Хлестов:   
У меня от первого брака дочка, ей 17 лет. И от второго брака сын, Артему 13 лет, младшая дочь – ей 7 лет, Варвара.

Как мужчине пережить кризис среднего возраста? Алексей Хлестов о детях, тату и музыке -7

Продолжаешь ли ты так успешно находить общий язык со всеми детьми?   

Алексей Хлестов:   
Я ставлю себя порой на их места, потому что время совершенно иное. Когда я был подростком, не было интернета, я был такой ребенок советских времен и единственное, что у нас было – это слово родителей, школы и библиотек.   

Как мужчине пережить кризис среднего возраста? Алексей Хлестов о детях, тату и музыке -10

Меня младшая дочь "подсаживает" меня на современные музыкальные тренды.   

# Белорусские исполнители # Музыка # Алексей Хлестов # Фотофакт

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