Александр Виславский о современной музыке: «Сейчас больше примитивизма, меньше стали обращать внимание на мелодии»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – певец, композитор – Александр Виславский и скрипачка – Елена Виславская.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – певец, композитор – Александр Виславский и скрипачка – Елена Виславская.
Многие помнят Вас в составе легендарных «Песняров». Как Вы ощущаете себя в современной музыкальной индустрии?
Александр Виславский, певец, композитор:
Это был такой серьёзный старт и я начинал со студии «Песняров», потом у нас эта студия частично отпочковалась. Был там коллектив, потом я пришёл в основной состав и работал аранжировщиком, пианистом и бэк-вокалистом, если надо было, заменял. Но основная работа была – это, конечно, писать. Это был старт, научили работать и, конечно, планка, которая была взята, ты уже не можешь ниже опуститься на протяжении всей жизни.
На Ваш взгляд, чем отличается музыка «Песняров» от современной музыки? Что изменилось?
Александр Виславский:
Современная музыка, если брать белорусскую, то, конечно, сейчас больше примитивизма, меньше стали обращать внимание на мелодии. Что хотелось бы сказать молодым композиторам, что это очень заметно. Я преподаю гармонизацию, композицию, поэтому стараюсь, чем могу, для молодёжи это передать. А так у нас очень талантливая молодёжь, просто надо иногда направить.
Сегодня Вы презентуете в нашей студии свою новую работу на стихи Янки Купалы. У вас каким-то определённым образом песни подобраны или Вы брали те тексты, которые больше на душу ложились?
Александр Виславский:
Один из моих хороших знакомых друзей, Зарицкий был такой композитор, он уже ушёл из жизни, он как-то сказал мне: «А что ты будешь делать?» Говорю: «Вот Купалу думаю». Он сказал: «А мы уже его всего перелопатили». Я говорю: «Вы перелопатили, а мы ещё нет».
Я взял редкий том издания и вот как-то Бог на сердце положил, взять то, что мало известно. Там другой Купала, мы в школе привыкли к одному, а здесь он другой. Там стихотворения про рок я немножко даже редактировал. Я не изменил смысл, просто сделал так, чтобы в ритмическую систему слова хорошо легли.