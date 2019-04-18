Александр Виславский о современной музыке: «Сейчас больше примитивизма, меньше стали обращать внимание на мелодии»

Многие помнят Вас в составе легендарных «Песняров». Как Вы ощущаете себя в современной музыкальной индустрии?

Александр Виславский, певец, композитор:

Это был такой серьёзный старт и я начинал со студии «Песняров», потом у нас эта студия частично отпочковалась. Был там коллектив, потом я пришёл в основной состав и работал аранжировщиком, пианистом и бэк-вокалистом, если надо было, заменял. Но основная работа была – это, конечно, писать. Это был старт, научили работать и, конечно, планка, которая была взята, ты уже не можешь ниже опуститься на протяжении всей жизни.

На Ваш взгляд, чем отличается музыка «Песняров» от современной музыки? Что изменилось?

Александр Виславский:

Современная музыка, если брать белорусскую, то, конечно, сейчас больше примитивизма, меньше стали обращать внимание на мелодии. Что хотелось бы сказать молодым композиторам, что это очень заметно. Я преподаю гармонизацию, композицию, поэтому стараюсь, чем могу, для молодёжи это передать. А так у нас очень талантливая молодёжь, просто надо иногда направить.