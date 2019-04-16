Куда можно отдать детей на эстрадное пение в Минске?

Творческой мастерской эстрадного искусства «Хвілінка» исполнилось 25 лет.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – художественный руководитель творческой мастерской эстрадного искусства «Хвілінка» – Татьяна Панова.
Творческой мастерской эстрадного искусства «Хвілінка» исполнилось 25 лет.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – художественный руководитель творческой мастерской эстрадного искусства «Хвілінка» – Татьяна Панова.
Как создавалась творческая мастерская эстрадного искусства «Хвілінка»? Узнаете, посмотрев видеоматериал.