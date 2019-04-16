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Куда можно отдать детей на эстрадное пение в Минске?

16 апреля 2019 09:37
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Творческой мастерской эстрадного искусства «Хвілінка» исполнилось 25 лет.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – художественный руководитель творческой мастерской эстрадного искусства «Хвілінка» – Татьяна Панова.

Куда можно отдать детей на эстрадное пение в Минске?-1

Как создавалась творческая мастерская эстрадного искусства «Хвілінка»? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Музыка # Музыка # Татьяна Панова # Фотофакт

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