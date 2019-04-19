«А сможешь потанцевать в самолёте и с весёлой улыбкой прыгнуть?» Как белорус бросил бизнес и стал певцом

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – автор и исполнитель песен – Василий Сушко.

Вы не совсем новоиспечённый артист, это Ваше давнее призвание. Вы сейчас занимаетесь бизнесом или вы поёте?

Василий Сушко, автор и исполнитель песен:

Я сейчас автор и исполнитель своих песен и, в том числе, снимаем клипы. Сейчас было уже два сольных концерта. 17 мая во Дворце Республики будет уже третий сольный концерт. В нём будут участвовать мои друзья – это белорусский государственный ансамбль «Песняры» во главе с Романом Козыревым, группа «Тяни-Толкай», это Александр Сухарев, в том числе и Алёна Сухарева будет петь со мной один дуэт. Я сейчас вернулся в творчество и получаю удовольствие от этой деятельности.