«А сможешь потанцевать в самолёте и с весёлой улыбкой прыгнуть?» Как белорус бросил бизнес и стал певцом
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – автор и исполнитель песен – Василий Сушко.
Вы не совсем новоиспечённый артист, это Ваше давнее призвание. Вы сейчас занимаетесь бизнесом или вы поёте?
Василий Сушко, автор и исполнитель песен:
Я сейчас автор и исполнитель своих песен и, в том числе, снимаем клипы. Сейчас было уже два сольных концерта. 17 мая во Дворце Республики будет уже третий сольный концерт. В нём будут участвовать мои друзья – это белорусский государственный ансамбль «Песняры» во главе с Романом Козыревым, группа «Тяни-Толкай», это Александр Сухарев, в том числе и Алёна Сухарева будет петь со мной один дуэт. Я сейчас вернулся в творчество и получаю удовольствие от этой деятельности.
Какой бизнес пришлось принести в жертву ради творчества?
Василий Сушко:
Я играл в вокально-инструментальном ансамбле ещё 30 лет назад, потом пошёл в армию, когда пришёл, в 90-е годы, нужно было чем-то заниматься, чтобы зарабатывать на жизнь. Начинал заниматься крупным оптом, торговлей. Уже наступил, видно, тот период, когда нужно сказать: «Стоп! Хватит», – и получать удовольствие от самореализации, потому что всё время вот в этот период было такое жжение: вот хочется вернуться на сцену, а тем более, когда есть около 150 собственных песен, уже снято 5 клипов, сейчас ещё два снимается.
До 1 мая будет снят классный клип «Оптимисты» вместе с группой «Тяни-Толкай». Я раньше прыгал с парашютом, так вот сейчас меня сподвигли режиссёры: «А сможешь вот потанцевать в самолёте и с весёлой улыбкой прыгнуть». Я говорю: «Конечно, для творчества смогу».