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Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали родителями, дочку назвали в честь песни «Песняров»

09 октября 2015 14:59
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Новости России. Радостное событие в семье 55-летнего певца и композитора произошло накануне, 8 октября. Девочка появилась на свет весом 2695 г и ростом 49 см.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали родителями, дочку назвали в честь песни «Песняров»-1

Юлия Проскурякова. Источник фото: instagram.com

Игорь Николаев и его супруга Юлия назвали дочку в честь композиции «Вероника», которую исполняет ансамбль «Песняры». Это любимая песня Игоря Юрьевича. Также с этим именем у Николаева и Проскуряковой связано много теплых воспоминаний.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали родителями, дочку назвали в честь песни «Песняров»-3

Счастливый отец новорожденной девочки сейчас находится на международном фестивале «Новая волна» в Сочи. Сразу после запланированных выступлений Игорь Николаев поспешит к дочери и жене в Москву. 

У артиста уже есть дочка от первого брака с Еленой Кудряшовой – 37-летняя Юлия. Для его супруги Юлии это первый ребенок.

# Звезды

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