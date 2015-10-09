Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали родителями, дочку назвали в честь песни «Песняров»

Новости России. Радостное событие в семье 55-летнего певца и композитора произошло накануне, 8 октября. Девочка появилась на свет весом 2695 г и ростом 49 см.
Новости России. Радостное событие в семье 55-летнего певца и композитора произошло накануне, 8 октября. Девочка появилась на свет весом 2695 г и ростом 49 см.
Юлия Проскурякова. Источник фото: instagram.com
Игорь Николаев и его супруга Юлия назвали дочку в честь композиции «Вероника», которую исполняет ансамбль «Песняры». Это любимая песня Игоря Юрьевича. Также с этим именем у Николаева и Проскуряковой связано много теплых воспоминаний.
Счастливый отец новорожденной девочки сейчас находится на международном фестивале «Новая волна» в Сочи. Сразу после запланированных выступлений Игорь Николаев поспешит к дочери и жене в Москву.
У артиста уже есть дочка от первого брака с Еленой Кудряшовой – 37-летняя Юлия. Для его супруги Юлии это первый ребенок.