Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали родителями, дочку назвали в честь песни «Песняров»

Новости России. Радостное событие в семье 55-летнего певца и композитора произошло накануне, 8 октября. Девочка появилась на свет весом 2695 г и ростом 49 см.

Игорь Николаев и его супруга Юлия назвали дочку в честь композиции «Вероника», которую исполняет ансамбль «Песняры» . Это любимая песня Игоря Юрьевича. Также с этим именем у Николаева и Проскуряковой связано много теплых воспоминаний.

Счастливый отец новорожденной девочки сейчас находится на международном фестивале «Новая волна» в Сочи. Сразу после запланированных выступлений Игорь Николаев поспешит к дочери и жене в Москву.

У артиста уже есть дочка от первого брака с Еленой Кудряшовой – 37-летняя Юлия. Для его супруги Юлии это первый ребенок.