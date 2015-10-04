Прямой эфир

Певица Виктория Дайнеко родила первенца

04 октября 2015 11:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. 28-летняя певица, победительница телевизионного проекта «Фабрика звезд-5» Виктория Дайнеко родила первенца.

По информации российских изданий, малыш появился на свет в одной из московских клиник.

Пол новорожденного, как и его имя, пока не разглашается.

Певица Виктория Дайнеко родила первенца -1


Виктория Дайнеко с супругом. Источник фото здесь и далее: instagram.com/victoriadaineko/

Певица Виктория Дайнеко родила первенца -3

Напомним, певица Виктория Дайнеко и ее супруг 22-летний барабанщик Дмитрий Клейман узаконили отношения в апреле (подробности здесь). Молодые люди решили пожениться спустя полгода после того, как познакомились. И, как признаются они в многочисленных интервью, ни разу об этом не пожалели.



Виктория Дайнеко (в интервью 7days.ru):
Многие, конечно, спрашивали: «Вик, вы же только познакомились, ты уверена?» Но были и другие – кто просто радовался за нас и поздравлял. Вот Игорь Матвиенко отреагировал очень хорошо. Мы были на его дне рождения, я подошла к нему с подарком, а он мне говорит: «Мне только что рассказали новость, я обалдел». Я спрашиваю: «Это хорошо или плохо?» – «Хорошо, конечно. Я так рад».


Виктория Дайнеко с продюсером Игорем Матвиенко

Певица Виктория Дайнеко родила первенца -5

Виктория Дайнеко:
Зачем спрашивать о том, уверена ли я? Конечно, я уверена! Я знаю много историй, когда люди поженились чуть ли не на второй день знакомства, а потом счастливо жили друг с другом 30 лет. И наоборот: можно пять лет присматриваться друг к другу, потом пожениться, а через восемь месяцев развестись. Здесь никогда не угадаешь! Если людям суждено быть вместе, они будут вместе.


Виктория Дайнеко и ее супруг Дмитрий Клейман

# Звезды # Музыка # Фотофакт # Дети # Виктория Дайнеко # Дмитрий Клейман

Другие новости рубрики

Все новости
«Новая» Пугачева: 66-летняя певица шокировала общественность внешним видом
03 октября 2015 17:20

«Новая» Пугачева: 66-летняя певица шокировала общественность внешним видом

На «Золотом шлягере» 2 октября выступят легендарные Тавис Миннер и Мэла Уолдрон
02 октября 2015 13:54

На «Золотом шлягере» 2 октября выступят легендарные Тавис Миннер и Мэла Уолдрон

1 октября состоялась церемония открытия фестиваля «Золотой шлягер»
01 октября 2015 18:20

1 октября состоялась церемония открытия фестиваля «Золотой шлягер»