Певица Виктория Дайнеко родила первенца

Напомним, певица Виктория Дайнеко и ее супруг 22-летний барабанщик Дмитрий Клейман узаконили отношения в апреле (подробности здесь). Молодые люди решили пожениться спустя полгода после того, как познакомились. И, как признаются они в многочисленных интервью, ни разу об этом не пожалели.







Виктория Дайнеко (в интервью 7days.ru):

Многие, конечно, спрашивали: «Вик, вы же только познакомились, ты уверена?» Но были и другие – кто просто радовался за нас и поздравлял. Вот Игорь Матвиенко отреагировал очень хорошо. Мы были на его дне рождения, я подошла к нему с подарком, а он мне говорит: «Мне только что рассказали новость, я обалдел». Я спрашиваю: «Это хорошо или плохо?» – «Хорошо, конечно. Я так рад».





Виктория Дайнеко с продюсером Игорем Матвиенко