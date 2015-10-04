Певица Виктория Дайнеко родила первенца
Новости России. 28-летняя певица, победительница телевизионного проекта «Фабрика звезд-5» Виктория Дайнеко родила первенца.
По информации российских изданий, малыш появился на свет в одной из московских клиник.
Пол новорожденного, как и его имя, пока не разглашается.
Виктория Дайнеко с супругом. Источник фото здесь и далее: instagram.com/victoriadaineko/
Напомним, певица Виктория Дайнеко и ее супруг 22-летний барабанщик Дмитрий Клейман узаконили отношения в апреле (подробности здесь). Молодые люди решили пожениться спустя полгода после того, как познакомились. И, как признаются они в многочисленных интервью, ни разу об этом не пожалели.
Виктория Дайнеко (в интервью 7days.ru):
Многие, конечно, спрашивали: «Вик, вы же только познакомились, ты уверена?» Но были и другие – кто просто радовался за нас и поздравлял. Вот Игорь Матвиенко отреагировал очень хорошо. Мы были на его дне рождения, я подошла к нему с подарком, а он мне говорит: «Мне только что рассказали новость, я обалдел». Я спрашиваю: «Это хорошо или плохо?» – «Хорошо, конечно. Я так рад».
Виктория Дайнеко с продюсером Игорем Матвиенко
Виктория Дайнеко:
Зачем спрашивать о том, уверена ли я? Конечно, я уверена! Я знаю много историй, когда люди поженились чуть ли не на второй день знакомства, а потом счастливо жили друг с другом 30 лет. И наоборот: можно пять лет присматриваться друг к другу, потом пожениться, а через восемь месяцев развестись. Здесь никогда не угадаешь! Если людям суждено быть вместе, они будут вместе.
Виктория Дайнеко и ее супруг Дмитрий Клейман