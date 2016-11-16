Народному ансамблю «Несвижские ложкари» исполнилось 10 лет

Новости Беларуси. Народный самодеятельный инструментальный ансамбль «Несвижские ложкари» отпраздновал свое 10-летие.

Участники коллектива – учащиеся Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа, будущие педагоги.

Под руководством профессионального музыканта Владимира Сухавея ребята каждый раз срывают бурные овации не только на значительных форумах нашей страны.

Их хорошо знают и за рубежом. Кроме современных инструментов музыканты в своих постановках умело сочетают деревянные ложки, стеклянные бутылки.

В их руках самодельные инструменты приобретают неповторимое звучание, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.