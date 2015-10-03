Прямой эфир

«Новая» Пугачева: 66-летняя певица шокировала общественность внешним видом

03 октября 2015 17:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Алла Пугачева произвела фурор на международном песенном конкурсе «Новая волна». Пользователи социальных сетей обсуждают «потрясающий внешний вид» 66-летней артистки. Как отмечают поклонники конкурса, «Алла Борисовна заметно преобразилась» и «сильно похудела».


Источник фото: Алишер в Instagram

Над образами Примадонны колдует стилист Алишер. На своей странице в Instagram он публикует фотографии «новой» (как называют пользователи сетей) Аллы Борисовны.

«Новая» Пугачева: 66-летняя певица шокировала общественность внешним видом -1

Напомним, тринадцать лет подряд «Новую волну» принимала латвийская Юрмала. 14-ый конкурс проходит в Сочи. Сегодня, 3 октября, на фестивале первый конкурсный день. Конкурсанты из 12 стран вступают в борьбу за главный приз – хрустальную волну.


Трио «Инжир». Источник фото: https://vk.com/club48082716

Беларусь на «Новой волне-2015» представляет трио «Инжир» (подробнее о девушках здесь). Участники украинского вокального шоу «Х-Фактор» и победители онлайн голосования «Х-Фактор Онлайн» уже покорили белорусскую и украинскую публику, теперь девушки отправились завоевывать сердца поклонников «Новой волны». 

# Музыка # Фотофакт # Звезды # Алла Пугачёва # Инжир

Другие новости рубрики

Все новости
На «Золотом шлягере» 2 октября выступят легендарные Тавис Миннер и Мэла Уолдрон
02 октября 2015 13:54

На «Золотом шлягере» 2 октября выступят легендарные Тавис Миннер и Мэла Уолдрон

1 октября состоялась церемония открытия фестиваля «Золотой шлягер»
01 октября 2015 18:20

1 октября состоялась церемония открытия фестиваля «Золотой шлягер»

Юный виртуоз Матвей Митьковец: Не ровняться ни на кого, а играть лучше, чем вчера!
01 октября 2015 10:22

Юный виртуоз Матвей Митьковец: Не ровняться ни на кого, а играть лучше, чем вчера!