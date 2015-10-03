«Новая» Пугачева: 66-летняя певица шокировала общественность внешним видом

Над образами Примадонны колдует стилист Алишер . На своей странице в Instagram он публикует фотографии «новой» (как называют пользователи сетей) Аллы Борисовны.

Напомним, тринадцать лет подряд «Новую волну» принимала латвийская Юрмала. 14-ый конкурс проходит в Сочи. Сегодня, 3 октября, на фестивале первый конкурсный день. Конкурсанты из 12 стран вступают в борьбу за главный приз – хрустальную волну.





Трио «Инжир». Источник фото: https://vk.com/club48082716



Беларусь на «Новой волне-2015» представляет трио «Инжир» (подробнее о девушках здесь). Участники украинского вокального шоу «Х-Фактор» и победители онлайн голосования «Х-Фактор Онлайн» уже покорили белорусскую и украинскую публику, теперь девушки отправились завоевывать сердца поклонников «Новой волны».