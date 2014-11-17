Группа «СКАЙ ТАЙ» сделала подарок студентам, презентовав свою новую песню «Не уходи»

Как надо отмечать правильно этот праздник?

Александр Блюм, продюсер группы «СКАЙ ТАЙ»:

Я окончил физкультурный институт, потому ночью у нас можно так сказать были тренировки… А потом - спишь на лекциях.

Как отмечается в университете культуры?

Александр Вальчук, солист группы «СКАЙ ТАЙ»:

Учитывая, что это университет культуры, все культурно. Обычно возле общежития есть лавочка, на которой собираются ребята с различными инструментами - начиная от гармошки, заканчивая гитарой. Поются песни народные, современные.

Мы знаем вас как кавер-бенд, а теперь вы показали себя, как коллектив «СКАЙ ТАЙ». То есть вы категорически отказались от исполнения чужих композиций, либо это одно из направлений творчества?

Александр Блюм, продюсер группы «СКАЙ ТАЙ»:

Нет, категорически не отказались. Мы пытаемся, конечно, пробить свое творчество. Мы - музыканты, которые не только в студиях работают, но и на живых площадках.

Это один из способов подготовки профессионального коллектива. К сожалению, чужая музыка чаще продается, ежели своя. Но в любом случае, исполняя чужую песню, мы обязательно внесём что-то свое.

В сентябре мы были на IX-ом Международном фестивале «Молодежь за союзное государство». Мы представляли там группу «СКАЙ ТАЙ» как группу из Беларуси, Александр участвовал отдельно в конкурсе вокалистов и занял почетное второе место среди огромного количества участников.

Александр, что бы Вы пожелали всем студентам сегодня и какой подарок Вы для них подготовили?

Александр Вальчук, солист группы «СКАЙ ТАЙ»:

Я хотел бы пожелать всем студентам, чтобы они всегда находили время на правильный отдых. Не отдых, чтобы потом было в понятии «сложно вставать», а отдых приятный - с хорошей музыкой… Сегодня у нас подарок - это новая песня «Не уходи».