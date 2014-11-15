Надежда Мисякова: Мне очень важна поддержка

Детское «Евровидение-2014». Болеем за наших! Считанные часы остаются до начала детского «Евровидения — 2014». Главное событие в жизни начинающих звездочек в 2014 году пройдет на Мальте. Беларусь представит Надежда Мисякова. Юная певица выступит первой и, несомненно, задаст тон 12 ежегодному конкурсу песни. Среди других претендентов на победу 15 участников.

Лирические композиции будут чередоваться более ритмичными, в результате шоу будет смотреться на одном дыхании. Последний день, как известно, не только решающий, но и самый напряженный. 15 ноября насыщенную евронеделю завершили две генеральные репетиции. Перед их началом мы связались по телефону с Надей Мисяковой и вот, что она нам рассказала.

Надежда Мисякова, участница международного детского конкурса песни «Евровидение-2014»:

Смотрите и болейте. Мне очень важна поддержка, без нее, конечно, мне будет справиться тяжелее. Надеюсь, что очень многие меня поддерживают, поэтому мне очень легко и хорошо выступать здесь.

Чья мелодия придется по душе европейской публике — узнаем совсем скоро. Победитель должен набрать наибольшее количество баллов. Заветная цифра формируется в результате голосования телезрителей и оценки национального жюри. Хотя решающим все же остается выбор многомиллионной публики. Чтож, будем держать кулачки за Надежду! И ждать результатов.