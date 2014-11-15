Детское Евровидение-2014. Винченцо Кантиелло из Италии выиграл конкурс, белоруска Надежда Мисякова – на 7-м месте

Новости Италии. За право называться победителем престижного музыкального форума боролись представители 16 стран: 15 девушек и один молодой человек. Романтическая композиция о первой любви в исполнении 14-летнего итальянца покорила и зрителей, и жюри.

Винченцо Кантиелло поет с ранних лет. Несмотря на свой юный возраст, он уже стал победителем нескольких популярных песенных конкурсов в Италии. Мальчик говорит, что, сколько себя помнит, мечтал о Евровидении.

Белоруска Надежда Мисякова на конкурсе заняла седьмое место.

Песню «Сокал» Надя написала сама, аранжировку сделал белорусский певец Юзари.

Белорусскоязычный хит Надюша исполнила в стилизованном белорусском костюме. Широкий рукав платья, как взмах крыла того самого сокола. Пока звучал белорусский «Сокал», зрители и телезрители ровно на три минуты перенеслись в Беларусь. Пшеничные поля, горы, леса! Дуда – еще одна фишка белорусского номера. Бутафорский инструмент смастерил папа Нади. Смотрите видео финального выступления.

Мальта принимала «Детское Евровидение» впервые.

Девиз состязаний – хештег #Together. Логотип представляет собой часть мальтийского восьмиконечного креста, собранного из разноцветных сегментов.



Напомним, Беларусь участвует в «Детском Евровидении» с 2003 года. В 2005 году конкурс выиграла Ксения Ситник с песней «Мы вместе», в 2007-м – Алексей Жигалкович с композицией «С друзьями».