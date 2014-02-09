Группа «Litesound», победители конкурса песни к чемпионату мира по хоккею: Наша песня о спортивном духе, о победе, о вере в себя

Новости Беларуси. По условиям конкурса поиска песни чемпионата мира по хоккею, три победителя получат право исполнять свою песни на многомиллионную аудиторию этого спортивного мирового первенства. Третье место – у команды «Миллениум» из Гродно, второе – у группы «AURA». Кто же оказался лучше всех?

А первое место у группы «Litesound». Именно их песня «Brothers» завоевала сердца и жюри, и слушателей. И сегодня они – в прямом эфире программы «Неделя».

Евгений Горин, ведущий программы «Неделя»:

Ребята, добрый вечер. Поздравляю вас с победой.

Группа «Litesound»:

Спасибо.

Евгений Горин:

Не первой. Я надеюсь, не последней. Песня «Brothers». Название «Brothers» легко перевести – «Братья». Но она же писалась для спортивного мероприятия. В ней про спорт что-то есть? Или все-таки эта песня о вас? Вы же братья.

Группа «Litesound»:

Нет. На самом деле, мы хотим написать русский вариант этой песни. Возможно, будет белорусский вариант. Мы будем обсуждать это с оргкомитетом хоккейным. Будем думать.

Мы, конечно, братья, но каждый на льду становиться братьями, кто хочет победить. И мы должны собраться и получить наибольший командный дух.

Да, вообще, ничто так не объединяет, как этот командный дух, который заставляет всех спортсменов показывать наилучший результат на льду. И, на самом деле, не только на льду, в любом спорте. Любой командный спорт превращает единомышленников в братьев. И песня именно об этом. О спортивном духе, о победе, о вере в себя.