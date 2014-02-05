Жанна Фриске больна раком мозга 4, неоперабельной стадии. Она лечится в Нью-Йорке

Новости России. У 38-летней российской певицы Жанны Фриске обнаружен рак. Гражданский муж Жанны Фриске белорус Дмитрий Шепелев в эти минуты находится рядом с ней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отец Жанны Фриске сообщил в интервью российскому телеканалу, что у певицы неоперабельная опухоль головного мозга, что доказано томографией. Это означает, что хирургическое удаление опухоли повлечет гибель прямо на операционном столе. В таких случаях может помочь только химиотерапия. Ранее сообщалось со ссылкой на авторитетные источники, что медики констатировали у Фриске наиболее агрессивную опухоль мозга — глиобластому. Сейчас Жанна не может ходить.

Сейчас она проходит лечение, скорее всего, в нью-йоркской клинике (какой именно - неизвестно). Родственники сообщают, что семья Жанны Фриске находится в трудном финансовом положении: отец истратил все свои деньги на лечение дочери. Также все отдал и гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев.

Отец Жанны Фриске:

Впервые заболевание было диагностировано 24.06.13 в США. С 24.06.13 Жанна проходила лечение в американской клинике, где стоимость лечения составила $104 555,00. 29.07.2013 было принято решение продолжить лечение в немецкой клинике, где стоимость лечения составила 170 083,68 Euro. В настоящее время Жанна Фриске находится на лечении в США. На данный момент также имеется неоплаченный счёт за предыдущее лечение на сумму $104 555,00.

Стоимость одного дня пребывания в нью-йоркской клинике с полноценным лечением от рака может начинаться от 2 тысяч долларов. Речь идет о десятках тысяч долларов. В Росии активно занимаются сбором денег для помощи певице. Уже собрано более 1 миллиона евро путем SMS после призыва на центральном российском телеканале, сообщили в «Русфонде». В пресс-службе благотворительной организации «Русфонд» отметили, что собранная сумма значительно превышает возможную стоимость лечения. Поэтому эти деньги отправят также на спасение тяжелобольных детей.

Болезнь певицы обнаружилась неожиданно — спустя два месяца после родов. До этого, находясь на седьмом месяце беременности, Жанна Фриске в Майами жаловалась только на аллергию и усталость. Жанна не делала никаких намеков на то, то ее мучают головные боли, проблемы со зрением и нарушение координации — все то, что бывает при диагнозе «рак мозга». Врачи-онкологи не исключают: первые симптомы смертельной болезни певица могла принять за токсикоз, а беременность могла лишь ускорить развитие опухоли. Как известно, певица долгое время провела на съемках в Мексике, а рожать уезжала в Майами. По мнению медиков, яркое солнце этих мест могло пагубно подействовать на организм молодой мамы. Кроме того, к болезни могли привести омолаживающие процедуры, связанные с введением стволовых клеток. Однако это только догадки.

По словам певицы Лолиты, есть много случаев, когда на IV стадии неоперабельного рака люди находили в себе силы для борьбы с болезнью и выходили из неё победителями.

Лолита:

Я хочу сказать, что она невероятно светлый и добрый человек, и позитивный. И вообще, это большая человеческая редкость, чтобы женщина была и умная и красивая, добрая и независтливая.

Сама Жанна считает, что болезнь дана ей не в качестве наказания, а в качестве испытания. Она планирует выздороветь и родить еще детей, сообщил отец Фриске.

Жанна Фриске:

Спасибо! Невозможно было представить, что в такой непростой для меня и моей семьи момент сотни тысяч людей отзовутся и поддержат меня словами, молитвами и деньгами. Я благодарю вас всех за внимание и заботу. Это придает сил. Спасибо за человечность. За то, что в России так много отзывчивых, милосердных, неравнодушных людей. Здоровья. Спокойствия. Надежды. Храни вас Бог.

Ранее известный российский таблоид опубликовал видеозапись из аэропорта Шереметьево. На скриншоте, по всей видимости, запечатлена Жанна Фриске, которую до неузнаваемости изменил рак мозга. Смертельная болезнь, как и действие лечебных препаратов, могут сильно исказить внешность человека.

Напомним, чуть больше полугода назад 38-летняя певица стала матерью: сбылась ее давняя мечта.

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Бог знает, мольбами ли родных и сотен тысяч неравнодушных по всей стране, огромной ли волей к победе над страшной болезнью самой Жанны, но американские доктора нью-йоркской клиники, где лечится артистка, дают положительные прогнозы выздоровления.

Андрей Шлыков, продюсер Жанны Фриске (в интервью «Комсомолке»):

В пятницу прошла консультация, а основной консилиум будет на этой неделе. На нем лучшие врачи-нейрохирурги, собрав все анализы, будут обсуждать дальнейший курс лечения. Но то, что у Жанны высокие шансы на выздоровление, врачи уже сказали.

Сообщается, что Фриске уже прошла несколько сеансов лучевой терапии, сейчас сдает все необходимые анализы и всеми силами сражается с тяжелейшим недугом. Настроение Жанны приподнял тот факт, что почти 900 тысяч человек не смогли остаться равнодушными, проявили сострадание и милосердие, откликнувшись на призывы помочь ее спасти.

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Лев Амбиндер, президент Русфонда:

30 января Русфонд получил счет из США на $135 тыс. (4 665 600 руб.) от клиники, которая лечит Жанну Фриске. Счет оплачен. Русфонд готов перечислить 30 млн руб. на лечение детей-очередников из ваших, дорогие друзья, сборов для певицы, если не будет ваших возражений. Жанна Фриске уже дала согласие на оплату лечения тяжелобольных детей.

Счет предусматривает оплату пребывания в клинике в течение года ($114 тыс.) и врачебного наблюдения ($21 тыс.). Клиника подчеркивает, что это «предварительный расчет на основе предложенного плана лечения. Данный расчет представляет средние суммы за пребывание в больнице. Если фактические расходы превысят сумму предварительной оценки, пациент обязан доплатить разницу. Если фактические затраты окажутся меньше суммы предварительного расчета, разница будет возвращена».

Вместе со счетом из клиники мы получили и комментарий лечащего доктора Жанны Фриске нейроонколога Томаса К. Он считает необходимым зарезервировать часть сборов на продолжение лечения певицы: «После удачного завершения предложенного 12-месячного курса лечения Жанне Фриске может понадобиться его продолжение». Мы так и поступим.

На 30 января сборы составили 68 746 583 руб. После оплаты счета из клиники Жанны (4 665 600 руб.) и долга за ее предыдущее лечение в клинике Майами (3 613 420 руб.) остается 60 467 563 руб.

Если не будет возражений Жанниных благотворителей, Русфонд выделит 30 458 568 руб. из пожертвований на лечение детей с онкологическими заболеваниями. А остаток в 30 008 995 руб. мы зарезервируем на продолжение лечения Жанны.

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Жанна Фриске проходит лечение в медицинском центре Memorial Sloan-Kettering в Нью-Йорке. "После удачного завершения предложенного 12-месячного курса лечения Жанне Фриске может понадобиться его продолжение", - заявил лечащий врач певицы. В Интернете появилось видео с Жанной Фриске и Дмитрием Шепелевым из Нью-Йорка в сопровождении подруги певицы Ольги Орловой.