Гран-при Международного конкурса исполнителей «Витебск-2013» достался Польше. Белорус Александр Соловьев взял 3 премию

Новости Беларуси. В Витебске 15 июля – торжественное закрытие «Славянского базара». Программа последнего официального дня форума насыщенная: кинопрезентации, театральные встречи и музыкальные шоу.

Стали известны имена победителей Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Гран-при получил исполнитель из Польши Михал Качмарек.

Первая премия досталась хорватской исполнительнице Сабрине. Вторую поделили Евгений Андриянов из Молдовы и певец из Грузии Арчил. Третью – белорус Александр Соловьев и румынский певец Кристи.

Наш исполнитель также получил приз парламентского собрания союза Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.