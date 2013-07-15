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Гран-при Международного конкурса исполнителей «Витебск-2013» достался Польше. Белорус Александр Соловьев взял 3 премию

15 июля 2013 13:55
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Новости Беларуси. В Витебске 15 июля – торжественное закрытие «Славянского базара». Программа последнего официального дня форума насыщенная: кинопрезентации, театральные встречи и музыкальные шоу.

Стали известны имена победителей Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Гран-при получил исполнитель из Польши Михал Качмарек.

Первая премия досталась хорватской исполнительнице Сабрине. Вторую поделили Евгений Андриянов из Молдовы и певец из Грузии Арчил. Третью – белорус Александр Соловьев и румынский певец Кристи.

Наш исполнитель также получил приз парламентского собрания союза Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Музыка # Фестивали и карнавалы # Славянский базар в Витебске-2013

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