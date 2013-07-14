Белорус Александр Соловьев лидирует после перового дня Международного конкурса исполнителей в Витебске

Новости Беларуси. «Славянский базар в Витебске» проходит 14 июля под знаком 25-летия летнего амфитеатра. К столь торжественному событию и «наряд» для именинника подобрали соответствующий. Главный акцент – на светодиодные сетки и экраны. Их как никогда много.

А накануне на главной сцене Витебска состоялся первый день Международного конкурса исполнителей. По его итогам, белорус Александр Соловьев набрал 98 баллов и возглавил список претендентов на победу. Сейчас артисты активно готовится ко второму выступлению.

14 июля вечером конкурсантам предстоит исполнить песню в сопровождении Национального оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга.

Александр Соловьев, участник XXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2013» (Беларусь):

Я просто в таком восторге от витебского зрителя. И вообще огромное спасибо многоуважаемому жюри за их оценку.

Я готовлюсь, второй день не менее важный. Будем готовиться, будем верить в себя, в свои силы и будем дарить зрителям счастье, радость и хорошее настроение.

Атис Иевиньш, участник XXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2013» (Латвия):

Сцена очень-очень хороша, очень красивая. Ну, немножко волновался. Может быть, и песня не та, которую выбрал. В следующий раз, если приеду, то с другой песней.

Сегодня будет, я думаю, гораздо лучше, чем вчера, потому что оркестр дает энергию побольше.

Помимо конкурсных выступлений в программе «Славянского базара» – «Фестиваль без границ», сольное выступление Ларисы Долиной, театральные премьеры. Ночью сцена летнего амфитеатра окажется в распоряжении Евы Польны, Юлии Савичевой, групп «Премьер-Министр», «Дрозды» и других популярных исполнителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.