13 июля - первый конкурсный день международного конкурса исполнителей «Витебск-2013»

Новости Беларуси. 13 июля в Витебске - День молодежи. В городе состоится парад молодежных субкультур. Он пройдет по улице Ленина до площади Победы, где и развернутся основные мероприятия праздника. Ну а этим вечером на главной сценической площадке — первый конкурсный день международного конкурса исполнителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Песни на языках 21 страны мира прозвучат сегодня на одной сцене. Национальный хит на родном языке – задание первого конкурсного дня. На гран-при фестиваля претендует 21 исполнитель. Из своих выступлений на этом конкурсе ни к чему делать шоу: ни вычурных костюмов, ни подтанцовки - в центре внимания певческий талант.

Поет, как соловей, белорусский участник Александр Соловьев. Шутит, певческой фамилии нужно соответствовать. Музыкой Саша живет с детства, как и мечтой о «Славянском базаре». Рядом со звездами знаменитых артистов, которые тоже выступали на фестивале, даже не верится, что сегодня будет петь на той же сцене.

Александр Соловьев, участник XXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2013» (Беларусь):

Опыт и вера в себя поможет, во всяком случае, выступить хорошо на сцене. Меня приехали поддержать мои родители, моя жена, мои друзья.

У песни «Мама», которую исполнит Александр, в зале будет конкретный адресат. Поддержать конкурсанта в Витебск приехали его родители и супруга.

Кто в фаворитах конкурса, пока держится в секрете. Но даже на репетиции конкурсанты не могут позволить себе выступать в полсилы. Ведь в зале можно заметить членов жюри, от пристального взгляда которых ничего не ускользнет. Тем более, от слуха.

Грузинский композитор Джемал Сепиашвили интригует: кому отдаст высшие баллы, не признается. Участник от Грузии, кстати, лидер по версии журналистов. Совпадает ли их мнение с таинственными пометками члена жюри в списке конкурсантов, мы так и не узнали.

Джемал Сепиашвили, член жюри XXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2013» (Грузия):

Нет, это для меня тут написано по-грузински, вы ничего не расшифруете! У меня 21 фаворит! гостеприимства.

Строго судить голоса конкурсантов в этом году будет «голос России» Лариса Долина. Она - председатель жюри. Первый раз участников увидит только на концерте, что называется, с корабля на бал.

Лариса Долина, народная артистка России:

Хорошо отношусь. Уровень пока не знаю, какой, поэтому оценивать буду по тому, как услышу. Я только вернулась утром сегодня из Москвы.

Не зря итальянец Вальтер к «Славянскому базару» начал готовиться за полгода. Масштаб форума обязывает.

Вальтер Росси, участник XXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2013» (Италия):

Очень высокий уровень конкурса, сильные конкурсанты, волнительно выступать на такой прекрасной сцене, я очень рад быть здесь!

А это уже знаменитый на весь мир итальянец. Исполнитель хита «Феличита» Аль Бано 13 июля наслаждался витебскими пейзажами. Вечером он выступит в Летнем Амфитеатре вместе с Рикардо Фольи, Тони Эспозито и другими звездами Сан-Ремо. Практически фестиваль на фестивале.

Аль Бано, певец (Италия):

Сан-Ремо – отец всех фестивалей музыкальных, но он проходит зимой, и поют там только по-итальянски. А здесь участники из разных стран и такое летнее настроение, мне нравится организация.

Не обошлось без фестивальной премьеры. Душевные песни о родной земле. Анатолий Ярмоленко в тандеме с поэтом Иваном Юркиным и композитором Олегом Елисеенковым презентовали свой новый альбом.

На площади Победы тем временем, несмотря на дождь, погоду делали участники Дня молодежи. Здесь развернулся даже боксерский ринг. Танцоры, певцы, граффитисты, спортсмены. Талантливые самородки, которых разыскивали по всем уголкам Беларуси.

Молодежные гуляния только начинаются. Вечером под открытым небом вечеринка в стиле рэп, хэдлайнер - известный российский рэпер Джиган.