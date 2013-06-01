Славянский базар в Витебске-2013. Программа фестиваля и стоимость билетов

Программа XXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»



9 июля, вторник

19:00 Методие БУЖОР (Россия)

Концертный зал «ВИТЕБСК»

Программа «ВОСПОМИНАНИЯ…»

Партер – 300 000, 280 000, 260 000 рублей, ложа – 220 000 рублей, балкон – 180 000 рублей

21:00 Елена ВАЕНГА (Россия)

Летний Амфитеатр

Программа «ЛЕНА»

1, 4 сектор – 480 000, 460 000 рублей, 2, 3 сектор – 500 000 рублей,

5, 10 сектор – 450 000, 430 000, 360 000 рублей, 6, 9 сектор – 380 000, 360 000 рублей,

7 сектор – 400 000 рублей, 8 сектор – 340 000 рублей

10 июля, среда

16:00 XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ВИТЕБСК–2013». День первый

Концертный зал «ВИТЕБСК»

Нарек СААКЯН (Армения), АПОЛЛИНАРИЯ, Александра ЛАКТИОНОВА (Беларусь), Пресияна ДИМИТРОВА (Болгария), Анастасия Джорджа БОСАНЧИЧ (Босния и Герцеговина), Селин ХАНСЕН (Германия), ЛЕНКА (Грузия), Марко КАТТАНЕО ВИТТОНЕ (Италия), Венера САГИ (Казахстан), ЯНА (Латвия), Юсте ДУМЧЮТЕ (Литва), МАГИ (Македония), РАФАЕЛ (Молдова), Ксения ГОЖА, Даяна КИРИЛЛОВА (Россия), БЬЯНКА (Румыния), Алена ТИХОНЕНКОВА (Узбекистан), Галина ДУБОК, Арсен ШАВЛЮК (Украина), Хельми ХОЛЬСТРЁМ (Финляндия), АЛИКА (Эстония).

Партер – 60 000, 50 000 рублей, ложа – 45 000 рублей, балкон – 30 000 рублей

18:00 Александр МАЛИНИН (Россия)

Летний Амфитеатр

1, 4 сектор – 330 000, 300 000 рублей, 2, 3 сектор – 350 000 рублей,

5, 10 сектор – 280 000, 250 000, 220 000 рублей, 6, 9 сектор – 250 000, 220 000 рублей,

7 сектор – 280 000рублей, 8 сектор – 200 000рублей

22:00 Кристина ОРБАКАЙТЕ (Россия)

Летний Амфитеатр

Программа «ПОЦЕЛУЙ НА БИС»

1, 4 сектор – 380 000, 350 000 рублей, 2, 3 сектор – 400 000 рублей,

5, 10 сектор – 330 000, 300 000, 250 000 рублей, 6, 9 сектор – 280 000, 260 000 рублей,

7 сектор – 300 000 рублей, 8 сектор – 220 000 рублей

11 июля, четверг

16:00 XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ВИТЕБСК–2013»

День второй

Концертный зал «ВИТЕБСК»

Нарек СААКЯН (Армения), АПОЛЛИНАРИЯ, Александра ЛАКТИОНОВА (Беларусь), Пресияна ДИМИТРОВА (Болгария), Анастасия Джорджа БОСАНЧИЧ (Босния и Герцеговина), Селин ХАНСЕН (Германия), ЛЕНКА (Грузия), Марко КАТТАНЕО ВИТТОНЕ (Италия), Венера САГИ (Казахстан), ЯНА (Латвия), Юсте ДУМЧЮТЕ (Литва), МАГИ (Македония), РАФАЕЛ (Молдова), Ксения ГОЖА, Даяна КИРИЛЛОВА (Россия), БЬЯНКА (Румыния), Алена ТИХОНЕНКОВА (Узбекистан), Галина ДУБОК, Арсен ШАВЛЮК (Украина), Хельми ХОЛЬСТРЁМ (Финляндия), АЛИКА (Эстония).

Партер – 60 000, 50 000 рублей, ложа – 45 000 рублей, балкон – 30 000 рублей

18:00 Группа «ТЕРЕМ-КВАРТЕТ» (Россия)

Витебская областная филармония

Программа «ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ВМЕСТЕ»

Партер – 120 000, 100 000 рублей, балкон – 60 000 рублей

20:30 Торжественное открытие XXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»

Летний Амфитеатр

Эдита ПЬЕХА, Надежда БАБКИНА и ансамбль «РУССКАЯ ПЕСНЯ», Александр МАЛИНИН, Александр СЕРОВ, Кристина ОРБАКАЙТЕ, Елена ВАЕНГА, Дима БИЛАН, Илона БРОНЕВИЦКАЯ, Методие БУЖОР, Полина ГАГАРИНА, Стас ПЬЕХА, театр «38 и 8» Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств, цирк «БАЗИЛЛИУМ» п/р Василия ДЕМЕНЧУКОВА, хореографический ансамбль «МАРИДАНС» п/р Марины ДЕГТЯРЕВОЙ (Россия);

Анатолий ЯРМОЛЕНКО и ансамбль «СЯБРЫ», Инна АФАНАСЬЕВА, Дмитрий КОЧЕРОВСКИЙ, Алёна ЛАНСКАЯ, балет кафедры хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств п/у Светланы ГУТКОВСКОЙ, ансамбли танца: «ЗОРЬКА», «ЛЯВОНИХА», «ТАЛАКА», молодежный театр «КОЛЕСО», шоу-балет «СЕНСАЦИЯ» (Беларусь);

Тина КАРОЛЬ, Владимир ДАНИЛЕЦ и Владимир МОИСЕЕНКО (Украина);



Emmelie de FOREST/Эммили де ФОРЕСТ (Дания);



Al BANO/Аль БАНО, In-Grid/Ин-Грид (Италия);



Роза РЫМБАЕВА (Казахстан);



Интарс БУСУЛИС (Латвия);



«GIPSY KINGS»/«ДЖИПСИ КИНГС» (Франция);



ПРЕЗЕНТАЦИЯ участников ХХII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК-2013» и XI Международного детского музыкального конкурса «ВИТЕБСК–2013».



Ведущие: Елена СПИРИДОВИЧ и Георгий КОЛДУН (Беларусь),

Марина ДЕВЯТОВА и Владимир БЕРЕЗИН (Россия),

Оксана АНТОНЮК и Тимур МИРОШНИЧЕНКО (Украина)

1, 4 сектор – 900 000, 850 000 рублей, 2, 3 сектор – 980 000, 950 000 рублей,

5, 10 сектор – 800 000, 750 000, 680 000 рублей, 6, 9 сектор – 730 000, 700 000 рублей,

7 сектор – 750 000 рублей, 8 сектор – 450 000 рублей

12 июля, пятница

15:00 Концерт-презентация,

Жеребьёвка ХХII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК-2013»

Витебская областная филармония

Партер – 60 000, 50 000 рублей, балкон – 35 000 рублей

17:00 XI Международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2013».

Гала-концерт и церемония награждения победителей конкурса

Концертный зал «ВИТЕБСК»

Ядвига ПОПЛАВСКАЯ, ансамбли танца «ЕГОЗА», «ЗОРЬКА», «ЛЯВОНИХА», «МОЗАИКА», «ПИРУЭТ», молодежный театр «КОЛЕСО», театр-студия современной хореографии Дианы ЮРЧЕНКО, студия эстрадной песни «ФОРУМ», театр-студия «ПАРАЛЛЕЛИ», цирк «ФЕЕРИЯ», шоу-балет «СЕНСАЦИЯ», шоу-группа «СМАЙЛИКИ» (Беларусь); Эмилия ВАЛЕНТИ (Болгария); Игорь ВУКОЕВИЧ (Босния и Герцеговина); Алис-Маргарет ДАФФИ (Великобритания); Мариам БИЧОШВИЛИ, Манана ТОДАДЗЕ (Грузия); Саманта ТИНА (Латвия); Донатас МОНТВИДАС (Литва); Евгений ГОР, группа «ПРЕМЬЕР-МИНИСТР», хореографический ансамбль «ХУРЫ ТЫН» (Россия); Ана МИЛЕНКОВИЧ (Сербия), Екатерина БУЖИНСКАЯ (Украина) и другие.

Партер – 100 000, 90 000 рублей, ложа – 65 000 рублей, балкон – 45 000 рублей

18:00 «Парад улыбок»

Летний Амфитеатр

Клара НОВИКОВА, Валентина КОРКИНА и Виктор ОСТРОУХОВ, Юрий АСКАРОВ, группа «Экс-ББ» (Россия);



Владимир ДАНИЛЕЦ и Владимир МОИСЕЕНКО (Украина)



1, 4 сектор – 330 000, 300 000 рублей, 2, 3 сектор – 350 000 рублей,

5, 10 сектор – 280 000, 250 000, 220 000 рублей, 6, 9 сектор – 250 000, 220 000 рублей,

7 сектор – 280 000 рублей, 8 сектор – 200 000 рублей

22:00 «Концерт дружбы. Союзное государство приглашает...»

Летний Амфитеатр

Эдита ПЬЕХА, Надежда БАБКИНА и ансамбль «РУССКАЯ ПЕСНЯ», Дима БИЛАН, Методие БУЖОР, Евгений ГОР, Елена ВАЕНГА, Марина ДЕВЯТОВА, Алёна ПЕТРОВСКАЯ, ансамбль «ТЕРЕМ-КВАРТЕТ», балет «МАРИДАНС» п/р Марины ДЕГТЯРЕВОЙ, хореографический ансамбль «ХУРЫ ТЫН» (Россия);



Искуи АБАЛЯН, Руслан АЛЕХНО, Виктория АЛЕШКО, Ирина ДОРОФЕЕВА, Алексей ХЛЕСТОВ, ансамбли народной музыки: «БЯСЕДА», «КУПАЛИНКА», Белорусский государственный ансамбль «ПЕСНЯРЫ», вокальная группа «ЧИСТЫЙ ГОЛОС», танцевальный проект «RADICALFASHION», шоу-балет «СЕНСАЦИЯ» (Беларусь);



Алишер КАРИМОВ, Роза РЫМБАЕВА (Казахстан);



Интарс БУСУЛИС (Латвия); Донатас МОНТВИДАС (Литва);

Дамир КЕДЖО (Хорватия);



Екатерина БУЖИНСКАЯ, Владимир КВАСНИЦА (Украина) и другие.



Ведущие: Елена СПИРИДОВИЧ (Беларусь) и Артём КАМИНСКИЙ (Россия)

1, 4 сектор – 330 000, 300 000 рублей, 2, 3 сектор – 350 000 рублей,

5, 10 сектор – 280 000, 250 000, 220 000 рублей, 6, 9 сектор – 250 000, 220 000 рублей,

7 сектор – 280 000 рублей, 8 сектор – 200 000 рублей

в ночь с 12 на 13 июля, суббота

02:00 Дима Билан (Россия)

Летний Амфитеатр

Программа «ЦВЕТНЫЕ СНЫ»

1, 4 сектор – 330 000, 300 000 рублей, 2, 3 сектор – 350 000 рублей,

5, 10 сектор – 280 000, 250 000, 220 000 рублей, 6, 9 сектор – 250 000, 220 000 рублей,

7 сектор – 280 000 рублей, 8 сектор – 200 000 рублей

13 июля, суббота

18:00 «Привет из Сан-Ремо»

Летний Амфитеатр

Al BANO/Аль БАНО, Guya CANINO/Гуя КАНИНО, Matteo MACCHIONI/Маттео МАККИОНИ, PUPO/ПУПО, Riccardo FOGLI/Риккардо ФОЛЬИ, Tony ESPOSITO/Тони ЭСПОЗИТО, группа «MATIA BAZAR»/«МАТИА БАЗАР» (Италия).



Ведущий Денис ДУДИНСКИЙ (Беларусь)

1, 4 сектор – 380 000, 350 000 рублей, 2, 3 сектор – 400 000 рублей,

5, 10 сектор – 330 000, 300 000, 250 000 рублей, 6, 9 сектор – 280 000, 260 000 рублей,

7 сектор – 300 000 рублей, 8 сектор – 220 000 рублей

18:00 Президентский оркестр Республики Беларусь

п/у Виктора БАБАРИКИНА

Концертный зал «ВИТЕБСК»

Программа «ДЫМ НАД ВОДОЙ»

Партер – 120 000, 100 000 рублей, ложа – 80 000 рублей, балкон – 50 000 рублей

19:00 Людмила Рюмина (Россия)

Витебская областная филармония

Программа «СЛАВЯНСКАЯ ДУША»

Партер – 160 000, 150 000 рублей, балкон – 120 000 рублей

20:00 «Театральные встречи-2013»

Театр имени Якуба Коласа

Максим АВЕРИН.

Моноспектакль «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ»

Партер – 300 000, 280 000 рублей, балкон – 220 000 рублей

22.00 XXII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2013» День первый.

Летний Амфитеатр

Первое отделение: выступления участников в сопровождении фонограммы «-1».

Виктория БОЛОНИНА (Австралия), Вреж КИРАКОСЯН (Армения), Александр СОЛОВЬЕВ (Беларусь), Красимира АТАНАСОВА (Болгария), Йована РАЛЬИЧ (Босния и Герцеговина), АРЧИЛ (Грузия), Вальтер РОССИ (Италия), Бердибек КУЛГАРАЕВ (Казахстан), Атис ИЕВИНЬШ (Латвия), Юлия ЕГОРОВА (Литва), Нико ГЬОРГИЕВСКИ (Македония), Евгений АНДРИЯНОВ (Молдова), Михал КАЧМАРЕК (Польша), Раиса МОВСИСЯН (Россия), КРИСТИ (Румыния), СВАРОГОВ (Словения), САРДОР (Узбекистан), Анна АЗАРОВА (Украина), САБРИНА (Хорватия), Мадалена ЖОАО (Чехия), АртС (ЭСТОНИЯ).

Второе отделение:

Лариса ДОЛИНА, Ким БРЕЙТБУРГ (Россия), Анатолий ЯРМОЛЕНКО (Беларусь), Нели РАНГЕЛОВА (Болгария), Джемал СЕПИАШВИЛИ (Грузия), Ерлан КОКЕЕВ (Казахстан), Бируте ПЕТРИКИТЕ (Литва), Данута БЛАЖЕЙЧИК (Польша), Дамир КЕДЖО (Хорватия), Дмитрий КЛИМАШЕНКО (Украина).

Ведущие: Ольга РЫЖИКОВА и Денис ДУДИНСКИЙ (Беларусь)

1, 4 сектор – 100 000 рублей, 2, 3 сектор – 120 000 рублей,

5, 10 сектор – 80 000, 60 000 рублей, 6, 9 сектор – 60 000 рублей,

7 сектор – 80 000 рублей, 8 сектор – 50 000 рублей

в ночь с 13 на 14 июля, воскресенье

02:00 Группа «Руки вверх» (Россия) с участием группы «Без билета» (Беларусь)

Летний Амфитеатр

1, 4 сектор – 100 000 рублей, 2, 3 сектор – 120 000 рублей,

5, 10 сектор – 80 000, 60 000 рублей, 6, 9 сектор – 60 000 рублей,

7 сектор – 80 000 рублей, 8 сектор – 50 000 рублей

14 июля, воскресенье

15:00 Церемония награждения победителей XXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2013»



Театр имени Якуба Коласа

15:00 «Фестиваль без границ»

Витебская областная филармония

Валерий СКОРОЖОНОК, арт-группа «БЕЛАРУСЫ», группа «ВЕРАСЫ» (Беларусь);

Серхио МАРИНА (Венесуэла);

Манана ТОДАДЗЕ (Грузия);

спортивно-хореографический ансамбль «САНДЕНС» (Израиль);

Барбара ГРАВЕ де ПЕРАЛЬТА, Люселия РОЛДАН (Куба) и другие

Партер – 60 000, 50 000 рублей, балкон – 35 000 рублей

18:00 Лариса Долина и Национальный академический концертный оркестр Беларуси, художественный руководитель Михаил ФИНБЕРГ

Летний Амфитеатр

1, 4 сектор – 170 000 рублей, 2, 3 сектор – 180 000 рублей,

5, 10 сектор – 160 000, 120 000 рублей,

6, 7, 9 сектор – 140 000 рублей, 8 сектор – 80 000 рублей

19:00 «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ–2013»

Театр имени Якуба Коласа

«МОСКОВСКИЙ ТЕАТР на ЮГО-ЗАПАДЕ» (Россия)

Уильям ШЕКСПИР

«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»

Режиссер Валерий БЕЛЯКОВИЧ

В ролях: Михаил БЕЛЯКОВИЧ, Олег АНИЩЕНКО, Ольга АВИЛОВА, Антон БЕЛОВ и другие.

Партер – 280 000, 260 000 рублей, балкон – 180 000 рублей

22:00 XXII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2013».

День второй

Летний Амфитеатр

Выступления участников конкурса в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси, художественный руководитель Михаил ФИНБЕРГ (Беларусь).

Виктория БОЛОНИНА (Австралия), Вреж КИРАКОСЯН (Армения), Александр СОЛОВЬЕВ (Беларусь), Красимира АТАНАСОВА (Болгария), Йована РАЛЬИЧ (Босния и Герцеговина), АРЧИЛ (Грузия), Вальтер РОССИ (Италия), Бердибек КУЛГАРАЕВ (Казахстан), Атис ИЕВИНЬШ (Латвия), Юлия ЕГОРОВА (Литва), Нико ГЬОРГИЕВСКИ (Македония), Евгений АНДРИЯНОВ (Молдова), Михал КАЧМАРЕК (Польша), Раиса МОВСИСЯН (Россия), КРИСТИ (Румыния), СВАРОГОВ (Словения), САРДОР (Узбекистан), Анна АЗАРОВА (Украина), САБРИНА (Хорватия), Мадалена ЖОАО (Чехия), АртС (ЭСТОНИЯ).

Ведущие: Ольга РЫЖИКОВА и Денис ДУДИНСКИЙ (Беларусь)

1, 4 сектор – 100 000 рублей, 2, 3 сектор – 120 000 рублей,

5, 10 сектор – 80 000, 60 000 рублей, 6, 9 сектор – 60 000 рублей,

7 сектор – 80 000 рублей, 8 сектор – 50 000 рублей

в ночь с 14 на 15 июля, понедельник

02:00 «Ночной хит»

Летний Амфитеатр

Ева ПОЛЬНА, Юлия САВИЧЕВА, Влад СОКОЛОВСКИЙ, Никита ПРЕСНЯКОВ, Тимур РОДРИГЕЗ, Пётр ДРАНГА, группы: «ГЕРОИ», «ПРЕМЬЕР-МИНИСТР» (Россия);



ГЕРМАН, Анастасия ТИХАНОВИЧ, Анна ШАРКУНОВА, группы: «ДРОЗДЫ», «DA VINCI» (Беларусь);



Вероника ГОРДИЕВСКАЯ (Литва); МАТИАС,



Злата ОГНЕВИЧ (Украина) и другие.

Ведущий Алексей ОСТУДИН (Россия)

1, 4 сектор – 260 000, 240 000 рублей, 2, 3 сектор – 280 000 рублей,

5, 10 сектор – 240 000, 220 000, 180 000 рублей, 6, 9 сектор – 220 000, 200 000 рублей,

7 сектор – 240 000 рублей, 8 сектор – 160 000 рублей

15 июля, понедельник

18:00 Леонид Агутин, Анжелика Варум, Наталья Подольская, Владимир Пресняков

Летний Амфитеатр

1, 4 сектор – 380 000, 350 000 рублей, 2, 3 сектор – 400 000 рублей,

5, 10 сектор – 330 000, 300 000, 250 000 рублей, 6, 9 сектор – 280 000, 260 000 рублей,

7 сектор – 300 000 рублей, 8 сектор – 220 000 рублей

19:00 «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ–2013»

Концертный зал «ВИТЕБСК»

Московский театральный центр «ШАНС» (Россия)

Владимир ПОПОВ

Спектакль «МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ»

Режиссер Александр ВАСЮТИНСКИЙ

В ролях: Наталья БОЧКАРЕВА, Елена ПАНОВА, Юлия РОМАШИНА, Дмитрий ОРЛОВ

Партер – 280 000, 260 000, 240 000 рублей, ложа – 200 000 рублей, балкон – 140 000 рублей

19:00 Феерическое шоу виртуозов «ДВОЙНАЯ ЭНЕРГИЯ. ОТ ФРЕЙЛЕХСА ДО ДЖАЗА»

Витебская областная филармония

Саня КРОЙТОР, скрипка; Леонид ПТАШКА, фортепиано (Израиль)

Партер – 160 000, 150 000 рублей, балкон – 120 000 рублей

20:00 «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ-2013»

Театр имени Якуба Коласа

«МОСКОВСКИЙ ТЕАТР на ЮГО-ЗАПАДЕ» (Россия)

Петр ГЛАДИЛИН

«ФОТОАППАРАТЫ»

Режиссер Валерий БЕЛЯКОВИЧ

В ролях: Алексей МАТОШИН, Олег ЛЕУШИН, Любовь ЯРЛЫКОВА, Елена ШЕСТОВСКАЯ, Андрей САННИКОВ, Михаил БЕЛЯКОВИЧ, Константин КУРОЧКИН и другие.

Партер – 280 000, 260 000 рублей, балкон – 180 000 рублей

22:00 Торжественное закрытие XXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2013»

Летний Амфитеатр

Лариса ДОЛИНА, Леонид АГУТИН, Анжелика ВАРУМ, Татьяна БУЛАНОВА, Пётр ДРАНГА, Ольга КОРМУХИНА, Наталья ПОДОЛЬСКАЯ, Ева ПОЛЬНА, Владимир ПРЕСНЯКОВ, Никита ПРЕСНЯКОВ, Тимур РОДРИГЕЗ, Юлия САВИЧЕВА, Влад СОКОЛОВСКИЙ, дуэт «МАЭСТРО И МАРИНА», группы: «ПРЕМЬЕР-МИНИСТР», «ГЕРОИ» (Россия);



Пётр ЕЛФИМОВ, Николай СКОРИКОВ, Ядвига ПОПЛАВСКАЯ и Александр ТИХАНОВИЧ, группы: «IOWA», «PALLADIUM Electric Band» (Беларусь);



Бируте ПЕТРИКИТЕ (Литва);



Константин МОСКОВИЧ (Молдова);



МАТИАС, Злата ОГНЕВИЧ (Украина);



обладатель Гран-при XXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК-2013», обладатель Гран-при XI Международного детского музыкального конкурса «ВИТЕБСК-2013» и другие

1, 4 сектор – 620 000, 580 000 рублей, 2, 3 сектор – 650 000 рублей,

5, 10 сектор – 560 000, 530 000, 500 000 рублей, 6, 9 сектор – 530 000 рублей,

7 сектор – 550 000 рублей, 8 сектор – 380 000 рублей

16 июля, вторник

18:00 Бенефис Вилли Токарева

Летний Амфитеатр

с участием звёзд шансона, оркестра Михаила ЯНИСА (Россия); шоу-балета «СЕНСАЦИЯ» (Беларусь).

Ведущая Илона БРОНЕВИЦКАЯ

1, 4 сектор – 330 000, 300 000 рублей, 2, 3 сектор – 350 000 рублей,

5, 10 сектор – 280 000, 250 000, 220 000 рублей, 6, 9 сектор – 250 000, 220 000 рублей,

7 сектор – 280 000 рублей, 8 сектор – 200 000 рублей

19:00 «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ–2013»

Концертный зал «ВИТЕБСК»

«Современный Театр Антрепризы» (Россия)

Бернард ВЕРБЕР

«НАШИ ДРУЗЬЯ ЧЕЛОВЕКИ»

Режиссер Алексей КИРЮЩЕНКО

Участвуют: Дмитрий МАРЬЯНОВ, Дарья ПОВЕРЕНОВА

Партер – 280 000, 260 000, 240 000 рублей, ложа – 200 000 рублей, балкон – 140 000 рублей

22:00 Гала-концерт «ШАНСОН-ТВ» представляет

Летний Амфитеатр

Андрей БАНДЕРА, Катерина ГОЛИЦЫНА, Ольга КОРМУХИНА и Глеб МАТВЕЙЧУК, Сергей КУПРИК, Валерий КУРАС, Вячеслав МАЛЕЖИК, Раиса ОТРАДНАЯ, Анатолий ПОЛОТНО и Федя КАРМАНОВ, Рада РАЙ, Любовь ШЕПИЛОВА, АРТУР, Александр ЯГЬЯ, группа «РЕСПУБЛИКА», дуэт «МАЭСТРО И МАРИНА», оркестр Михаила ЯНИСА (Россия); Руслан БЕРЕЗОВСКИЙ, группа «ТЯНИ-ТОЛКАЙ» (Беларусь); Михаил ГРИЦКАН, Иван ГАНЗЕРА, Гарик КРИЧЕВСКИЙ (Украина) и другие.

Ведущие: Роман ШАХОВ и Александра ХАЙРУЛИНА

1, 4 сектор – 480 000, 460 000 рублей, 2, 3 сектор – 500 000 рублей,

5, 10 сектор – 450 000, 430 000, 360 000 рублей, 6, 9 сектор – 380 000, 360 000 рублей,

7 сектор – 400 000 рублей, 8 сектор – 340 000 рублей

17 июля, среда

19:00 «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ–2013»

Концертный зал “ВИТЕБСК”

«Современный Театр Антрепризы» (Россия)

Уильям ГИБСОН

«ДВОЕ НА КАЧЕЛЯХ»

Режиссер Алексей КИРЮШЕНКО

Участвуют: Григорий АНТИПЕНКО, Татьяна АРНТГОЛЬЦ

Партер – 280 000, 260 000, 240 000 рублей, ложа – 200 000 рублей, балкон – 140 000 рублей

20:00 «Рок-панорама»

Летний Амфитеатр

Сергей МАЗАЕВ и группа «МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС»,

Ольга КОРМУХИНА,

Максим ПОКРОВСКИЙ и группа «НОГУ СВЕЛО» (Россия)

1, 4 сектор – 260 000, 240 000 рублей, 2, 3 сектор – 280 000 рублей,

5, 10 сектор – 240 000, 220 000, 180 000 рублей, 6, 9 сектор – 220 000, 200 000 рублей,

7 сектор – 240 000 рублей, 8 сектор – 160 000 рублей

Внимание! Дирекция Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» вправе вносить изменения в программы концертов. Билеты поступили в продажу 27 мая 2013 года (смотрите видео).

Информация предоставлена официальным сайтом Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».