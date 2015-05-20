Пугачева поздравила Гагарину с выходом в финал «Евровидения» и отметила, что выступление было блестящим

Новости России. После выхода России в финал песенного конкурса «Евровидение 2015» с представительницей страны Полиной Гагариной связалась Алла Пугачева.



Яна Чурикова, комментатор России на «Евровидении»

Гагарина поблагодарила своих поклонников за поддержку в полуфинале. Отвечая на вопрос о том, как она оценивает свои шансы на победу, конкурсантка скромно заметила, что «надеется на лучший исход».





Супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков, запись в Instagram

Юрий Аксюта, глава российской делегации в Вене:

Алла Борисовна просила передать Полине, что, во-первых, она посмотрела все: от начала до конца. Во-вторых, что Полина выступила блестяще. И, в-третьих, она гордится нашим выступлением.



Полина Гагарина, представительница России на «Евровидении-2015»:

Действительно вся страна была у экранов. И это так важно для меня, правда! Я это чувствовала. Я это чувствовала на сцене, ощущала, что особая энергия исходила из зала.

Конкурсная композиция A million voices, с которой российская певица покоряет «Евровидение», написана интернациональной командой авторов, в числе которых – Габриэль Аларес, Иоаким Бьернберг и Леонид Гуткин. Эти авторы также написали What If для российской участницы «Евровидения-2013» Дины Гариповой.





Продюсер Полины Гагариной Константин Меладзе ранее неоднократно отмечал, что песня его подопечной должна стать «посланием мира», именно поэтому вокалистка предстала на главной сцене конкурса в романтическом образе.



Напомним, первый полуфинал главного музыкального конкурса Старого Света завершился вчера поздно вечером в Вене. В финал, кроме России, вышли Албания, Армения, Румыния, Венгрия, Греция, Эстония, Грузия, Сербия, Бельгия.







Представители Беларуси Юзари и Маймуна, к сожалению, с конкурса выбывают. Однако их выступление получило высокую оценку коллег по сцене (смотрите видео).



Полина Гагарина, представительна России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2015»:

Они чудесны. Я очень расстраиваюсь, что они не прошли. Песня невероятно достойная, я ее пела по кругу. Просто каждый день она сидела у меня в голове. Я думаю, что она будет иметь невероятный успех в Беларуси и в России. Я надеюсь. Она, правда, очень классная.

Как сообщили представители Юзари и Маймуны, в Беларусь ребята возвращаются в четверг днем.



