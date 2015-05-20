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Белорусы Юзари и Маймуна с песней Time не прошли в финал «Евровидения-2015»

20 мая 2015 07:41
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Новости Беларуси. 19 мая состоялся первый полуфинал музыкального песенного конкурса «Евровидение-2015». Белорусский дуэт, к сожалению, не смог выйти в финал.

В финал вышла представительница России Полина Гагарина. Читайте здесь!

Белорусы Юзари и Маймуна с песней Time не прошли в финал «Евровидения-2015»-1

Также в финал вышли: Албания, Армения, Румыния, Венгрия, Греция, Эстония, Грузия, Сербия, Бельгия.

В двенадцатый раз белорусы штурмовали песенный конкурс «Евровидение», но лишь четыре раза оказывались в финале – в 2007 Дмитрий Колдун, в 2010 группа «3+2», в 2013 – Алёна Ланская, 2014 – Тео.

Кто выиграет «Евровидение-2015» и увезет домой главный трофей конкурса – Хрустальный микрофон? Узнаем уже скоро! 

Финал состоится в Вене в субботу, 23 мая.

Белорусы Юзари и Маймуна с песней Time не прошли в финал «Евровидения-2015»-4

# Музыка # Евровидение 2015 # Юзари и Маймуна

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