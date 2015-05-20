Белорусы Юзари и Маймуна с песней Time не прошли в финал «Евровидения-2015»

В финал вышла представительница России Полина Гагарина. Читайте здесь !

Новости Беларуси. 19 мая состоялся первый полуфинал музыкального песенного конкурса «Евровидение-2015». Белорусский дуэт, к сожалению, не смог выйти в финал.

Также в финал вышли: Албания, Армения, Румыния, Венгрия, Греция, Эстония, Грузия, Сербия, Бельгия.

В двенадцатый раз белорусы штурмовали песенный конкурс «Евровидение», но лишь четыре раза оказывались в финале – в 2007 Дмитрий Колдун, в 2010 группа «3+2», в 2013 – Алёна Ланская, 2014 – Тео.

Кто выиграет «Евровидение-2015» и увезет домой главный трофей конкурса – Хрустальный микрофон? Узнаем уже скоро!