Группа «The Outsiders»: саксофонист, вокалист, флейтист, клавишник в одном лице и контрабасист из пешеходного перехода

Павел Аракелян, джазовый исполнитель, лидер группы «The Outsiders»:

С помощью музыкального инструмента можно выразить все, что угодно, в том числе и любовь к своей родине, к своему городу, и непосредственно для меня. Минск – это действительно мой родной город, город, который я люблю, несмотря на миллиарды разных нюансов, и из любого другого города, из любой другой страны всегда возвращаюсь в Минск.

По словам Павла, музыкальная стезя была избрана в угоду прекрасному полу, чтобы еще в юношеском возрасте привлекать к себе особое внимание. Но в каждой истории есть свои оговорки.

Павел Аракелян, джазовый исполнитель, лидер группы «The Outsiders»:

Для маленького толстого мальчика это был единственный вариант, все остальные занимались футболом. Саксофон я также выбрал случайно: я занимался как пианист и собирался поступать в музыкальное училище как пианист, но, к сожалению, незадолго до моего поступления скончался педагог по фортепьяно, наш легендарный музыкант Анатолий Гилевич, солист «Песняров» в том числе. И там работал, в музыкальном училище, прекрасный педагог по саксофону Владимир Моисеевич Шульгин. Я к нему поступил, выбрал этот инструмент, сдал экзамены и поступил.

В музыкальном училище Павел Аракелян, почувствовав собственные силы, решил, но не решился заниматься авторским джазовым исполнением. И только спустя время и многочисленные музыкальные эксперименты, в том числе с составом участников коллектива, перед публикой предстал творческий проект с ироничным названием «The Outsiders», сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Павел Аракелян, джазовый исполнитель, лидер группы «The Outsiders»:

В музыкальном училище я писал сам музыку, довольно экспериментальную, боялся ее показывать кому-то. И, вот, окончив училище, начал собирать свой первый, я называю, наш коллектив «творческой лабораторией», а не коллективом. Много народа через него прошло. Мы с довольно большим успехом в первый же наш фактически публичный год, выступающий, выиграли международный конкурс «Усадьба джаз» в России. После этого мы несколько лет гастролировали, потом немножечко деятельность коллектива притормозилась. Но потом я как-то, не поверите, шел по пешеходному переходу и услышал какой-то божественный контрабас.

Алексей Крышталь, басист, участник группы «The Outsiders»:

Игру в пешеходном переходе я обычно не практикую, но в этот день у меня была большая удача – я купил себе новый контрабас. Другой площадки, к сожалению, не нашлось, был только переход, мимо которого я проходил. Собственно, там я после того, как не виделись несколько лет, встретил своего старого друга Пашу. Так мы и организовали нашу «творческую лабораторию».

Талантливый саксофонист, вокалист, флейтист и клавишник в одном лице, Павел Аракелян сегодня – лидер коллектива. В общей музыкальной копилке – многочисленные гастрольные туры, выступления с популярными джазовыми и блюзовыми исполнителями, участие в престижных международных фестивалях.

Самая любимая у ребят – белорусская публика.

Павел Аракелян, джазовый исполнитель, лидер группы «The Outsiders»:

Неизбалованная и очень благодарная. Люди благодарны, независимо от того, что ты даже в принципе играешь. Если ты играешь хорошо и что-то приятное, публика будет благодарна втройне.

Следующая музыкальная композиция – это прекрасный джазовый стандарт в оригинальной обработке, называется «Как высоко луна». И, на самом деле, не всегда в городе видны звезды, но всегда у нас раз в месяц можно наблюдать шикарное полнолуние, поэтому эту композицию мы сегодня посвятим Минску и полуночному Минску.

Алексей Крышталь, басист, участник группы «The Outsiders»:

Минчанам в первую очередь, а потом и городу.