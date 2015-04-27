Electro Velvet – представители Великобритании

Electro Velvet – музыкальный дуэт, в который входит Алекс Ларк и Бьянка Николас. Они будут представлять Великобританию на Евровидении с композицией "Still In Love With You" (Все еще люблю тебя).

Алекс Ларк стал проявлять интерес к музыке с 15 лет, когда впервые получил запись альбома группы Oasis. Именно в этот момент он понял, что сам хотел бы играть на гитаре, писать песни и исполнять их. В настоящее время он является солистом трибьют-группы "The Rolling Clones", крупнейшего трибьют-шоу Rolling Stones в мире.

Бианка Николас с раннего возраста интересовалась вокалом. В 5 лет она уже сыграла главную роль в короткометражном фильме, который был премирован на Каннском кинофестивале, а в подростковом возрасте снялась вместе с Джонни Депом в голливудском блокбастере "Сонная лощина".

Но в 15 лет Бианка решила переключиться с кинематографа на то, что является ее страстью. Музыкальная карьера девушки началась с получения гранта от Детского Фонда «Starlight». Далее последовали выступления на различных благотворительных мероприятиях.

На конкурсе британский дуэт Алекс Ларк и Бьянка Николас исполнят песню "Still In Love With You". Они познакомились около года назад и сразу же нашли общий язык, и теперь они хорошие друзья. "У нас есть общий друг, Давид Миндел, с которым мы собирались записать несколько песен, и он предложил нам эту композицию, написанную им несколько лет назад. Нам она очень понравилась, а затем он сказал, что собирается подать ее на Евровидение, что нам понравилось еще больше. Мы решили воспользоваться этим шансом, записали песню, записали видео того, как мы поем ее, и отправили всю информацию для организаторов национального отбора. И вот теперь мы здесь", – вот так описывают исполнители историю своей конкурсной песни.

Что вам следует знать о дуэте Electro Velvet: Почему Евровидение важно для вас. Алекс: "Я невероятно рад и польщен возможности представить Великобританию на конкурсе Евровидение в Вене, на этом историческом 60-м мероприятии. У нас есть фантастическая песня, и мы будем работать настолько, насколько это вообще в человеческих силах, чтобы привезти конкурс домой и сделать так, чтобы наша великая страна смогла гордиться нами. Пришло время начать эту вечеринку! Увидимся в Вене!"