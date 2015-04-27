Electro Velvet – представители Великобритании

Electro Velvet – музыкальный дуэт, в который входит Алекс Ларк и Бьянка Николас. Они будут представлять Великобританию на Евровидении с композицией "Still In Love With You" (Все еще люблю тебя).
Electro Velvet – музыкальный дуэт, в который входит Алекс Ларк и Бьянка Николас. Они будут представлять Великобританию на Евровидении с композицией "Still In Love With You" (Все еще люблю тебя).
Алекс Ларк стал проявлять интерес к музыке с 15 лет, когда впервые получил запись альбома группы Oasis. Именно в этот момент он понял, что сам хотел бы играть на гитаре, писать песни и исполнять их. В настоящее время он является солистом трибьют-группы "The Rolling Clones", крупнейшего трибьют-шоу Rolling Stones в мире.
Бианка Николас с раннего возраста интересовалась вокалом. В 5 лет она уже сыграла главную роль в короткометражном фильме, который был премирован на Каннском кинофестивале, а в подростковом возрасте снялась вместе с Джонни Депом в голливудском блокбастере "Сонная лощина".
Но в 15 лет Бианка решила переключиться с кинематографа на то, что является ее страстью. Музыкальная карьера девушки началась с получения гранта от Детского Фонда «Starlight». Далее последовали выступления на различных благотворительных мероприятиях.
На конкурсе британский дуэт Алекс Ларк и Бьянка Николас исполнят песню "Still In Love With You". Они познакомились около года назад и сразу же нашли общий язык, и теперь они хорошие друзья. "У нас есть общий друг, Давид Миндел, с которым мы собирались записать несколько песен, и он предложил нам эту композицию, написанную им несколько лет назад. Нам она очень понравилась, а затем он сказал, что собирается подать ее на Евровидение, что нам понравилось еще больше. Мы решили воспользоваться этим шансом, записали песню, записали видео того, как мы поем ее, и отправили всю информацию для организаторов национального отбора. И вот теперь мы здесь", – вот так описывают исполнители историю своей конкурсной песни.
Что вам следует знать о дуэте Electro Velvet:
Почему Евровидение важно для вас.
Алекс: "Я невероятно рад и польщен возможности представить Великобританию на конкурсе Евровидение в Вене, на этом историческом 60-м мероприятии. У нас есть фантастическая песня, и мы будем работать настолько, насколько это вообще в человеческих силах, чтобы привезти конкурс домой и сделать так, чтобы наша великая страна смогла гордиться нами. Пришло время начать эту вечеринку! Увидимся в Вене!"
Бьянка: "Я горжусь тем, что я была выбрана в качестве участницы крупнейшего музыкального конкурса в мире. Для меня – это огромная честь, представлять Великобританию, особенно в год 60-летия конкурса. Я никогда раньше не была в Австрии, и жду-не дождусь возможности побывать в Вене и продемонстрировать все, на что я способна, и я надеюсь, что Британия будет гордиться мною!"
Интересные факты:
1. Алекс работал на полставки в начальной школе, проводя с детьми занятия игры на флейте.
2. Бьянка тяжело больна муковисцидозом (системное наследственное заболевание, характеризующееся поражением желёз внешней секреции, тяжёлыми нарушениями функций органов дыхания). Каждый день, Бьянке приходится тратить до 20 минут на дыхательные упражнения, принимать от 30 до 40 таблеток, а также лечиться с помощью распылителей и ингаляторов.
Исполнительница в Facebook, Twitter, Youtube, официальный сайт
Исполнитель в Facebook, Twitter, Youtube, официальный сайт
Статья подготовлена по материалам esckaz.com, eurovision.tv
Фото: eurovision.tv, facebook.com