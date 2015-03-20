Евровидение-2015. Финские панки с синдромом Дауна презентовали клип на конкурсную песню

Новости Финляндии. Завоевывать сердца зрителей «Евровидения» в Вену финская группа поедет с композицией Aina mun pitää («Я всегда должен»). Композиция о среднестатистическом европейце, который живет слишком правильно и от этого страдает. Исполнять ее будут на родном финском языке.

Клип на конкурсную песню на официальном канале конкурса на YouTube.

Напомним, группа Pertti Kurikan Nimipaivat («Именины Пертти Курикка») была основана в 2009 году в творческой мастерской хельсинкского социального центра для инвалидов. На момент создания коллектива всем его участникам было около сорока лет.

В составе группы играют четверо мужчин: барабанщик и басист с синдромом Дауна, вокалист болен аутизмом, у лидера команды Пертти Курикки (в его честь и названа группа) – церебральный паралич. Эти мужчины весьма популярны на родине: двое из них работают ди-джеями на радио, один выступает в клубах с собственной программой.

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Музыканты хотят, чтобы жюри и зрители международного конкурса не проявляли к ним снисхождение. Хотя и не скрывают, что их выступление на «Евровидении» позволит всему миру обратить внимание на людей, страдающих синдромом Дауна, аутизмом и другими заболеваниями.

Сами Хелле, басист PKN:

Мы не хотим, чтобы нас жалели. На самом деле мы мало чем отличаемся от обычных людей. Да, у нас есть некоторые особенности, но они не мешают нам играть музыку и заводить друзей по всему миру.